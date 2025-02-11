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Posted 11 февраля, 08:25

Published 11 февраля, 08:25

Modified 11 февраля, 08:27

Updated 11 февраля, 08:27

Директора Тюменского драмтеатра Осинцева оставили под следствием до конца апреля

Директора Тюменского драмтеатра Осинцева оставили под следствием

11 февраля 2025, 08:25
Фото: 2 ГИС.

Директора Тюменского драмтеатра Осинцева оставили под следствием до конца апреля

Сюжет
Суд
Руководителю Тюменского драматического театра Сергею Осинцеву продлили меру пресечения в виде запрета на определенные действия до 28 апреля 2025 года. Об этом рассказали «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Также срок запрета на определенные действия продлен до 28 апреля для второго фигуранта дела о мошенничестве Александра Чурсина, заместителя руководителя Драмтеатра.

Данная мера пресечения согласно статье уголовно-процессуального кодекса России обязывает подозреваемого своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, в частности не покидать дом в определенное время, не выезжать за пределы города и т. д.

Директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина подозревают в мошеннических действиях. Им предъявлено обвинение в хищении из бюджета 14 миллионов рублей. По данным следствия, Осинцев и Чурсин подготавливали контракты на прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин, и умышленно занижали доход. Под следствием фигуранты дела находятся с лета 2024 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники ТБДТ выступили с требованием снять обвинения с руководителя Драматического театра. Артисты настаивают на невиновности Сергея Осинцева.

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