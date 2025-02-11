Директора Тюменского драмтеатра Осинцева оставили под следствием

Директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина подозревают в мошеннических действиях. Им предъявлено обвинение в хищении из бюджета 14 миллионов рублей. По данным следствия, Осинцев и Чурсин подготавливали контракты на прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин, и умышленно занижали доход. Под следствием фигуранты дела находятся с лета 2024 года.