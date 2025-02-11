Директора Тюменского драмтеатра Осинцева оставили под следствием

Posted 11 февраля, 08:25
Published 11 февраля, 08:25
Modified 11 февраля, 08:27
Updated 11 февраля, 08:27
Также срок запрета на определенные действия продлен до 28 апреля для второго фигуранта дела о мошенничестве Александра Чурсина, заместителя руководителя Драмтеатра.
Данная мера пресечения согласно статье уголовно-процессуального кодекса России обязывает подозреваемого своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, в частности не покидать дом в определенное время, не выезжать за пределы города и т. д.
Директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина подозревают в мошеннических действиях. Им предъявлено обвинение в хищении из бюджета 14 миллионов рублей. По данным следствия, Осинцев и Чурсин подготавливали контракты на прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин, и умышленно занижали доход. Под следствием фигуранты дела находятся с лета 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники ТБДТ выступили с требованием снять обвинения с руководителя Драматического театра. Артисты настаивают на невиновности Сергея Осинцева.