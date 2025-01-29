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Posted 29 января, 03:47

Published 29 января, 03:47

Modified 29 января, 04:05

Updated 29 января, 04:05

Тюменцев предупредили о новой схеме обмана с фотографиями в мессенджерах

Тюменцев предупредили о новой схеме обмана с фотографиями в мессенджерах

29 января 2025, 03:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
Полиция сообщила о массовом распространении новой схемы мошенничества в Тюменской области. Злоумышленники удаленно устанавливают вредоносное ПО на телефоны тюменцев и крадут их деньги.

В регионе участились случаи кражи личных данных и денег по схеме обмана через фотографии и видеофайлы. Сотрудники УМВД России по Тюменской области записали специальный ролик — предупреждение для граждан.

Схема заключается в том, что в одном из мессенджеров тюменцы получают сообщение от имени знакомого. Тот якобы просит узнать и отметить себя на фотографии и на видео. Но приложенная к сообщению ссылка — обман, если перейти по ней, то начнется установка вредоносной программы.

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«Мошенники получат доступ ко всем аккаунтам. В том числе к приложению мобильного банка, и смогут перевести все находящиеся на ваших счетах средства либо взять от вашего именит кредит», — рассказал

«Наш Город» писал о случае подобного мошенничества. Тогда 45-летняя жительница Ишима открыла ссылку, а через какое-то время с одного из ее счетов пропали деньги.

Видео: УМВД Тюменской области.
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