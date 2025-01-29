Тюменцев предупредили о новой схеме обмана с фотографиями в мессенджерах

Схема заключается в том, что в одном из мессенджеров тюменцы получают сообщение от имени знакомого. Тот якобы просит узнать и отметить себя на фотографии и на видео. Но приложенная к сообщению ссылка — обман, если перейти по ней, то начнется установка вредоносной программы.