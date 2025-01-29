Тюменцев предупредили о новой схеме обмана с фотографиями в мессенджерах

Posted 29 января, 03:47
Published 29 января, 03:47
Modified 29 января, 04:05
Updated 29 января, 04:05
В регионе участились случаи кражи личных данных и денег по схеме обмана через фотографии и видеофайлы. Сотрудники УМВД России по Тюменской области записали специальный ролик — предупреждение для граждан.
Схема заключается в том, что в одном из мессенджеров тюменцы получают сообщение от имени знакомого. Тот якобы просит узнать и отметить себя на фотографии и на видео. Но приложенная к сообщению ссылка — обман, если перейти по ней, то начнется установка вредоносной программы.
«Мошенники получат доступ ко всем аккаунтам. В том числе к приложению мобильного банка, и смогут перевести все находящиеся на ваших счетах средства либо взять от вашего именит кредит», — рассказал
«Наш Город» писал о случае подобного мошенничества. Тогда 45-летняя жительница Ишима открыла ссылку, а через какое-то время с одного из ее счетов пропали деньги.