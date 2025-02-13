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Posted 13 февраля, 10:32

Published 13 февраля, 10:32

Modified 13 февраля, 10:34

Updated 13 февраля, 10:34

Двум тюменцам отказались платить за ранение на СВО

Двум тюменцам отказались платить за ранение на СВО

13 февраля 2025, 10:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
Два бойца получили ранения в зоне СВО, но положенных выплат не получили. На их защиту встала прокуратура. Оказалось, их не нашли в списках жителей области.

Два жителя Тюменской области получили ранения во время боевых действий, один из них попал в больницу сразу с тремя ранами.

«В предоставлении положенных мужчинам региональных выплат отказано, поскольку факт проживания в Тюменской области ими не подтвержден — отсутствовала регистрация по месту жительства», — пояснили в областной прокуратуре.
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Прокуратура Калининского округа Тюмени помогла собрать документы, которые подтвердили, что мужчины — жители области. В суде также выступили свидетели. Суд решением подтвердил факт проживания бойцов в регионе. Прокуратура взяла на контроль выплату тюменцам положенных сумм.

Ранее «Наш Город» писал о 43-летнем военном из Тобольска, который смог получить выплату по ранению только после вмешательства прокуратуры. Причиной отказа также стало отсутствия прописки в Тюменской области.

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