Двум тюменцам отказались платить за ранение на СВО

Posted 13 февраля, 10:32
Published 13 февраля, 10:32
Modified 13 февраля, 10:34
Updated 13 февраля, 10:34
Два жителя Тюменской области получили ранения во время боевых действий, один из них попал в больницу сразу с тремя ранами.
«В предоставлении положенных мужчинам региональных выплат отказано, поскольку факт проживания в Тюменской области ими не подтвержден — отсутствовала регистрация по месту жительства», — пояснили в областной прокуратуре.
Прокуратура Калининского округа Тюмени помогла собрать документы, которые подтвердили, что мужчины — жители области. В суде также выступили свидетели. Суд решением подтвердил факт проживания бойцов в регионе. Прокуратура взяла на контроль выплату тюменцам положенных сумм.
Ранее «Наш Город» писал о 43-летнем военном из Тобольска, который смог получить выплату по ранению только после вмешательства прокуратуры. Причиной отказа также стало отсутствия прописки в Тюменской области.