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Posted 18 февраля, 13:47

Published 18 февраля, 13:47

Modified 18 февраля, 13:49

Updated 18 февраля, 13:49

Чиновницу уличили в многомиллионном подлоге, а мэра Тюмени покинул его зам

Чиновницу уличили в многомиллионном подлоге, а мэра Тюмени покинул его зам

18 февраля 2025, 13:47
Фото: nashgorod.ru.
Сюжет
Итоги
Прокуратура возбудила уголовное дело на чиновницу из администрации Тобольского района. Мэр Тюмени Максим Афанасьев лишился заместителя. Тюменскую трассу, на которой разбилась целая семья, могут расширить. В Тюмени на месте завода медоборудования построят новые детсады и школы.

Прокурорские проверки в мэрии Тобольского района

Возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица администрации Тобольского района.

По результатам проверки Тобольская межрайонная прокуратура установила, что чиновница провела оплату за проведение капитального ремонта Дома культуры в селе Булашово, хотя, но подрядчик несколько раз срывал сроки, а ремонтные работы фактически не были выполнены.

Сумма контракта составила более 31 млн руб.

Тюменскую чиновницу уличили в служебном подлоге на сумму более 30 млн рублей
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Мэр Тюмени Афанасьев остался без зама

Заместитель Максима Афанасьева Артем Дяченко покинул администрацию Тюмени. В своем телеграм-канале градоначальник выразил своему заму благодарность за многолетний труд.

Чиновник на протяжении многих лет курировал работу административного департамента, чем обеспечил эффективную работу городской мэрии.

Известно, что Артем Дяченко переходит в правительство Тюменской области, на данный момент сведений о его должности не сообщается.

Мэр Тюмени Афанасьев лишился заместителя
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Бастрыкин и мучительная смерть тоболяка

К генералу Бастрыкину обратилась жительница Тобольска, которая обвинила врачей в мучительной смерти ее отца. Мужчина поступил в медучреждение с переломом позвоночника, из-за ограничения в движении у него развился застой в легких.

Со слов дочери погибшего мужчины, расследование смерти отца затянуто, хотя возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. При этом потерпевшей до сих пор не сообщили результат расследования.

По данному обращению Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Бастрыкин проверит затянувшееся дело о мучительной смерти мужчины в больнице Тобольск
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Район Медоборудования застроят школами и детсадами

В Тюмени к 2033 году на месте снесенного завода медоборудования появятся множество детских садов, паркинги, библиотека, школы, поликлиника и жилой комплекс с общей площадью квартир 508,95 тысяч квадратных метров.

Согласно постановлению городской администрации, застройка коснется территорий в районе улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова. Все работы будут проведены в 8 этапов.

В Тюмени на месте завода медоборудования построят новые детсады и школы
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Расширение Ирбитского тракта

Власти Тюмени разработали проектную документацию, согласно которой Ирбитский тракт подвергнется реконструкции.

В Главном управлении строительства Тюменской области сообщили, что проект находится на стадии корректировки, также необходимо провести процедуру по переводу земли лесного фонда в другую категорию земель.

После утверждения документации, власти приступят к расширению Ирбитского тракта.

Тюменскую трассу, на которой разбилась целая семья, могут расширить
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