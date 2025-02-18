Чиновницу уличили в многомиллионном подлоге, а мэра Тюмени покинул его зам

По результатам проверки Тобольская межрайонная прокуратура установила, что чиновница провела оплату за проведение капитального ремонта Дома культуры в селе Булашово, хотя, но подрядчик несколько раз срывал сроки, а ремонтные работы фактически не были выполнены.