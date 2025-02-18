Чиновницу уличили в многомиллионном подлоге, а мэра Тюмени покинул его зам

Posted 18 февраля, 13:47
Published 18 февраля, 13:47
Modified 18 февраля, 13:49
Updated 18 февраля, 13:49
Возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица администрации Тобольского района.
По результатам проверки Тобольская межрайонная прокуратура установила, что чиновница провела оплату за проведение капитального ремонта Дома культуры в селе Булашово, хотя, но подрядчик несколько раз срывал сроки, а ремонтные работы фактически не были выполнены.
Сумма контракта составила более 31 млн руб.
Заместитель Максима Афанасьева Артем Дяченко покинул администрацию Тюмени. В своем телеграм-канале градоначальник выразил своему заму благодарность за многолетний труд.
Чиновник на протяжении многих лет курировал работу административного департамента, чем обеспечил эффективную работу городской мэрии.
Известно, что Артем Дяченко переходит в правительство Тюменской области, на данный момент сведений о его должности не сообщается.
К генералу Бастрыкину обратилась жительница Тобольска, которая обвинила врачей в мучительной смерти ее отца. Мужчина поступил в медучреждение с переломом позвоночника, из-за ограничения в движении у него развился застой в легких.
Со слов дочери погибшего мужчины, расследование смерти отца затянуто, хотя возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. При этом потерпевшей до сих пор не сообщили результат расследования.
По данному обращению Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.
В Тюмени к 2033 году на месте снесенного завода медоборудования появятся множество детских садов, паркинги, библиотека, школы, поликлиника и жилой комплекс с общей площадью квартир 508,95 тысяч квадратных метров.
Согласно постановлению городской администрации, застройка коснется территорий в районе улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова. Все работы будут проведены в 8 этапов.
Власти Тюмени разработали проектную документацию, согласно которой Ирбитский тракт подвергнется реконструкции.
В Главном управлении строительства Тюменской области сообщили, что проект находится на стадии корректировки, также необходимо провести процедуру по переводу земли лесного фонда в другую категорию земель.
После утверждения документации, власти приступят к расширению Ирбитского тракта.