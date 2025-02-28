Самозапрет на выдачу кредитов и новая плата за тепло: новое в законах с марта 2025

Posted 28 февраля, 01:00
Published 28 февраля, 01:00
Modified 28 февраля, 01:00
Updated 28 февраля, 01:00
С 1 марта 2025 года будут проиндексированы на 4,4% пенсии военнослужащих. До этого военные пенсии были увеличены с 1 октября 2024 года на 5,1 процента. В марте этого года военные пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты с учетом нового коэффициента — 9,5%. Доплату за январь и февраль начислят одновременно с мартовской пенсией. Средний размер военных пенсий после индексации составит 43 тысячи рублей.
Повышение коснется:
Также с марта 2025 года россиянам, отметившим 80-летие, увеличат фиксированную выплату к пенсии. Размер прибавки составит более 10 тысяч рублей. Кроме того, всем пенсионерам старше 80 лет полагается компенсационная выплата в размере 1314 рублей. В итоге общая прибавка составит 10 221,7 рублей. Изменения коснутся и пенсионеров с инвалидностью первой группы. С 1 марта 2025 года их фиксированная выплата увеличится в два раза — до 17,8 тысячи рублей.
С 1 марта 2025 года изменится размер пособия по беременности и родам для женщин, которые были уволены из-за ликвидации организации или прекращения деятельности ИП, нотариуса или адвоката.
Ранее он составлял всего 920 рублей, с марта его размер будет увеличен до величины регионального прожиточного минимума — в Тюменской прожиточный минимум на душу населения составляет 17 тысяч 733 рубля.
С 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать запрет на выдачу кредитов во всех банках и микрофинансовых организациях страны. Это касается как дистанционных заявок через приложения банков, так и очных заявок. Нововведение поможет защититься от мошенников и предотвратить нежелательные всплески кредитной активности.
Запрет на выдачу кредитов можно будет зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» с помощью типового заявления. Позже (в период с марта по сентябрь 2025 года) такая возможность появится и в многофункциональных центрах (МФЦ).
Снижение надбавок означает, что банки будут использовать меньше капитала для обеспечения таких ипотечных кредитов. Это повысит привлекательность ипотечных продуктов для кредиторов, что, в свою очередь, может увеличить их готовность предоставлять ипотечные займы. В результате заёмщики смогут получить кредит на более выгодных условиях.
Установка самозапрета на кредиты будет бесплатной и не окает влияния на кредитный рейтинг заёмщика.
С 1 марта 2025 года Центробанк снизит надбавки к коэффициентам риска по некоторым ипотечным кредитам,. Это касается ипотечных кредитов на новое жилье с первым взносом 20-30%, предоставленных заёмщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 70% (ПДН — соотношение платежей по кредитам и займам клиента к его среднемесячным доходам).
С 1 марта 2025 года в рекламу потребительских кредитов, займов и ипотеки начнут добавлять предупреждения для заемщиков.
Предупреждения должны будут занимать минимум 5% рекламной площади объявления — не важно, на рекламном щите или на баннере в интернете. В случае с роликами на радио или телевидении предупреждение должно звучать минимум три секунды.
Формулировок с предупреждениями будет две: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски» (стандартная), а также «Изучите все условия кредита (займа)». Вторая формулировка должна применяться, если реклама содержит хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость кредита.
С 1 марта 2025 года в России вступает в силу новый закон, который даёт владельцам земельных участков три года на их освоение. Это касается территорий в границах населённых пунктов, а также садовых и огородных участков.
Закон не вводит новые штрафы и не упрощает процедуру изъятия. Для новых участков отсчёт начнётся с момента регистрации права собственности. Для уже имеющихся — с 1 марта 2025 года.
С 1 марта 2025 года сделки по земельным участкам не будут регистрировать, если в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) нет данных о местоположении границ участка. Также нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или какой-либо недострой, расположенные на таком участке.
Проверить, внесены ли в ЕГРН границы участка, можно, посмотрев это в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте Росреестра (доступно всем желающим и бесплатно). Если границы не внесены в ЕГРН, то нужно будет сделать межевой план территории с помощью кадастрового инженера и через МФЦ внести сведения о границах в ЕГРН.
С марта 2025 года оформлять индивидуальные жилые дома нужно будет сразу после завершения строительства. Ранее регистрация зданий и сооружений на кадастровом учёте не была обязательной.
По данным Росреестра, в каждом субъекте России находится от 1 до 5 тысяч незарегистрированных индивидуальных жилых домов. Новый принцип требует, чтобы эксплуатировать построенные здания можно было только после их оформления.
Кроме того, эксплуатация зданий должна соответствовать их целевому назначению и разрешённому использованию земельных участков. Это исключит случаи, когда на участке, предназначенном для частного дома, могут появиться, например, гостиницы или автомойки.
С 1 марта 2025 года в силу вступает федеральный закон, который распространяет действие счетов эскроу на сегмент индивидуального жилищного строительства. Нововведения должны обезопасить собственников от недобросовестных застройщиков.
Согласно изменениям, при заключении договора с подрядчиком о строительстве дома человек переводит деньги на специальный счёт в банке, где они хранятся до успешного закрытия всех обязательств по договору.
Использование эскроу–счетов в большинстве случаев будет добровольным. Их придётся применять тем, кто хочет получить льготную ипотеку на строительство, — такая норма действует с 2024 года.
С марта 2025 года отделка квартир будет соответствовать собственным стандартам застройщиков. При этом эти стандарты должны соблюдаться с учётом минимальных требований Минстроя.
Минстрой уже представил проект минимальных требований к отделке от застройщика. Например, отклонение стен по вертикали может составлять до 8 мм при высоте потолков до трёх метров. При оценке малярных работ допускаются небольшие дефекты, такие как полосы или подтёки, если с расстояния более двух метров они неразличимы.
Аналогичные требования действуют и для наклеивания обоев: с расстояния в два метра не должны быть заметны воздушные пузыри или расхождения стыков.
С 1 марта 2025 года вступают изменения, которые ограничат выбор способа оплаты отопления. Сейчас у регионов есть право выбирать один из двух вариантов: по фактическим показаниям счётчиков в течение отопительного периода или равномерно в течение календарного года.
С марта регионы, где жители платят за отопление только в отопительный сезон, не смогут переходить на равномерный способ оплаты в течение всего года. Те же регионы, в которых платят за отопление весь год, смогут либо продолжить применение этого способа, либо перейти на оплату только в отопительный сезон.
С 1 марта 2025 года согласно новым правилам Трудового кодекса РФ, если сотрудник увольняется и при этом работал в выходные или праздничные дни без отгулов, работодатель должен выплатить ему компенсацию.
Компенсация рассчитывается как разница между повышенной оплатой за работу в такие дни и тем, что уже было выплачено. Если работник не использовал дополнительный день отдыха (отгул), то его также компенсируют при увольнении.
Отгул можно взять в течение года после работы в выходной или праздничный день. Также его можно добавить к основному отпуску.
С 1 марта 2025 года наставничество станет официальной дополнительной работой, за которую будут платить. Привлечь сотрудника к наставничеству можно только с его письменного согласия. Для этого нужно заключить дополнительное соглашение, где будут прописаны:
Дополнительное соглашение можно расторгнуть досрочно по желанию любой из сторон. Но если инициатор — работодатель, он должен предупредить наставника за три рабочих дня.
С 1 марта 2025 года в России вступят в силу новые правила регистрации автомобилей в России. Основное изменение — отмена обязательной регистрации транспортного средства новым владельцем в течение 10 дней. Также при регистрации больше не будет проверяться наличие полиса ОСАГО.
Покупать полис для автомобиля без номеров теперь необязательно, но при этом наличие полиса ОСАГО все еще обязательно и езда без него по дорогам общего пользования по-прежнему штрафуется.
С 1 марта 2025 года на розничных рынках работать без кассовых аппаратов смогут только некоторые продавцы, а именно:
Индивидуальные предприниматели (ИП) и организации, работающие на едином сельхозналоге, с площадью торговых мест до 15 м², если товар передаётся сразу.
ИП на патентной системе налогообложения, торгующие на малых ярмарках выходного дня с общим числом торговых мест до 50. К ним относятся продавцы фруктов, овощей, молочной продукции, а также представители общепита.
Кроме того, в марта 2025 года в ресторанах, кафе и других заведениях общепита клиентам должны будут выдавать чеки до оплаты, а не после, как сейчас.
В марте 2025 года в больницах начнут действовать новые правила посещения пациентов священнослужителями. Эти правила касаются представителей религиозных организаций, которые имеют официальный статус. Теперь священнослужители смогут посещать верующих в больницах, включая реанимацию и отделения интенсивной терапии, чтобы проводить богослужения, обряды и церемонии.
Каждая больница должна будет назначить ответственного за организацию таких посещений, а также выделить специальное помещение для молитв и религиозных церемоний.
Священнослужители смогут приходить по просьбе пациента или его родственников, но с учетом состояния больного.
Действуют ограничения:
С 1 марта 2025 года правила продаж энергетических напитков и бытовых зажигалок будут похожи на контроль продаж алкоголя. Их тоже нельзя будет продавать несовершеннолетним. Продавец обязан будет отказать в приобретении этих товаров, если есть сомнения в возрасте покупателя, и тот не предоставил документ, позволяющий подтвердить совершеннолетие.
С 1 марта 2025 года в России вводится обязательная маркировка снеков и других бакалейных товаров. Нововведение коснется таких продуктов, как чипсы, сухарики, попкорн, соусы, сухие бульоны и другие товары.
На упаковках появится QR-код, который позволит потребителям получить подробную информацию о продукте.