Самозапрет на выдачу кредитов и новая плата за тепло: новое в законах с марта 2025

С 1 марта 2025 года правила продаж энергетических напитков и бытовых зажигалок будут похожи на контроль продаж алкоголя. Их тоже нельзя будет продавать несовершеннолетним. Продавец обязан будет отказать в приобретении этих товаров, если есть сомнения в возрасте покупателя, и тот не предоставил документ, позволяющий подтвердить совершеннолетие.