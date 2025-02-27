Миллион за четыре года: сколько придется окупать высшее образование в Тюмени?

Posted 27 февраля, 05:38
Published 27 февраля, 05:38
Modified 27 февраля, 05:40
Updated 27 февраля, 05:40
Стоимость обучения в тюменских вузах на 2025 год варьируется от 140 до 500 тысяч рублей в год в зависимости от направления. К наиболее доступным направлениям относятся «Сервис», «Гостиничное дело» и «Прикладная информатика». Например, в Тюменском индустриальном университете (ТИУ) цены на обучение начинаются от 171 400 рублей за год.
Однако с увеличением стоимости образовательных программ вузы Тюменской области также предлагают широкий спектр направлений, на которых можно приобрести востребованные навыки и компетенции, способствующие карьерному росту. Как рассказала «Нашему городу» социолог Наталья Девлешова, многие абитуриенты и их родители считают, что диплом должен окупать себя за 2 года.
«В среде тюменцев существуют представления о том, что образование окупается достаточно быстро. 86% населения убеждены, что без высшего образования в будущем будет крайне проблематично выйти на достойный уровень дохода от 100 тысяч рублей в месяц», — сообщила эксперт.
Но действительно ли можно так быстро окупить деньги, вложенные в образование и сколько можно заработать, если пойти работать сразу после школы?
Для оценки окупаемости образования важно учитывать не только стоимость обучения, но и будущие заработки по выбранной профессии. В Тюмени средняя зарплата составляет около 90 тысяч рублей в месяц, однако этот показатель значительно зависит от выбранной профессии.
Так, например, школьный учитель получает, в среднем, 60 тысяч рублей. В сфере маркетинга PR-менеджер может рассчитывать на 84 тысячи рублей, а маркетолог на 101 510 рублей. В блоке бухгалтерия и финансы главный бухгалтер зарабатывает около 102 тысяч рублей, а финансовый аналитик уже около 115 тысяч рублей. Выше зарплаты у инженеров-конструкторов — примерно 120 тысяч рублей.
«Однако это усредненные показатели по средним специалистам. Безусловно, начинающий сотрудник будет получать, как минимум, на 20% меньше. К тому же многое зависит от компании и ее кадровой политики», — объяснила специалист по найму Кристина Коркина.
Рассчитаем срок окупаемости для некоторых специальностей с учетом измененных зарплат. Например, для диплома учителя нужно учиться 5 лет и за каждый придется платить по 186 276 рублей (если цены не изменятся). Средняя зарплата педагога с двумя профилями — 60 тысяч рублей. Чистой зарплатой отбивать 5 лет обучения (931 380 рублей) придется 15,5 месяцев. А это чуть больше года. Однако этот показатель нельзя считать окупаемостью, так как значительная часть дохода будет уходить на поддержание жизни.
«Чтобы более объективно оценить окупаемость, стоит представить, что вы взяли сами у себя кредит на образование, без процентов», — объясняет Коркина.
Ели учитель будет откладывать по 10 тысяч в месяц (16%), то окупить образование и «выплатить кредит самому себе» он сможет через 7,7 лет — примерно к 30 годам. При этом у педагога не будет собственных накоплений к этому моменту.
Если отталкиваться от более абстрактного примера, то за среднюю стоимость образования можно взять 220 тысяч рублей. Средняя зарплата в Тюмени — 90 тысяч рублей. Если откладывать по 16% зарплаты, то в сумме выйдет аж 14 400. Если человек учился 4 года, то окупать образование ему придется 61 месяц — 5 лет. Если же человек учился 5 лет, то 1,1 млн он будет окупать 76 месяцев — 6,3 года.
Важно отметить, что эти расчеты являются приближенными, и они не учитывают налоги, возможные изменения уровня зарплат и стоимости жизни. Кроме того, следует учитывать, что для некоторых профессий важно накопить опыт, который увеличивает шансы на получение более высокооплачиваемой должности в будущем.
Многие специалисты сейчас говорят о том, что высшее образование перестает быть необходимостью, так как на рынке работодатели ценят навыки, а не документы.
«Высшее образование в Тюмени имеет хорошие перспективы для тех, кто готов инвестировать в развитие своих знаний и навыков. Однако в условиях высокой конкуренции на рынке труда, важно понимать, что диплом — это не единственный фактор, влияющий на карьерный рост. Практический опыт и дополнительные навыки также играют важную роль. В некоторых отраслях наличие диплома действительно необходимо, но в других случаях гораздо важнее умение работать с современными технологиями и умение адаптироваться к изменениям на рынке труда. Важно иметь не только образование, но и практическую подготовку», — объясняет Коркина.
С учетом высоких затрат на получение высшего образования, стоит рассмотреть альтернативные пути профессионального развития. В условиях рынка труда существует множество возможностей для получения востребованных профессий без значительных финансовых вложений. В их числе учреждения среднего образования, курсы и сертификации, а также стажировки и практический опыт.
Так, например, среду после школы, можно пойти работать официантом и получать по 40 тысяч в месяц. Если копить «чистыми», то за 4 года можно стать обладателем 1,9 млн рублей. Если же откладывать по 16%, то за 4 года можно накопить около 300 тысяч рублей. Эти деньги можно также инвестировать в образование вне университета.
«В конечном счете, решение о получении высшего образования должно быть основано на личных целях, финансовых возможностях и выбранной профессиональной сфере. Для некоторых специальностей диплом является обязательным и открывает двери к высоким должностям и зарплатам. Для других профессий практический опыт и специализированные навыки могут быть более ценными для работодателей», — объясняет Коркина.
Перед тем как принять решение о вложении в высшее образование, по словам эксперта, следует провести исследование рынка труда: выяснить, какие специальности востребованы, какие навыки и квалификации требуются для трудоустройства в интересующей отрасли.
Также важно оценить финансовые возможности: рассчитать, сможете ли вы покрыть расходы на обучение без значительных долговых обязательств, и как это повлияет на вашу финансовую стабильность.
Не бойтесь рассматривать все варианты обучения. Инвестиции в образование — это инвестиции в будущее, но подходить к этому вопросу нужно осознанно и взвешенно, учитывая все риски и выгоды.