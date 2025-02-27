Миллион за четыре года: сколько придется окупать высшее образование в Тюмени?

Если отталкиваться от более абстрактного примера, то за среднюю стоимость образования можно взять 220 тысяч рублей. Средняя зарплата в Тюмени — 90 тысяч рублей. Если откладывать по 16% зарплаты, то в сумме выйдет аж 14 400. Если человек учился 4 года, то окупать образование ему придется 61 месяц — 5 лет. Если же человек учился 5 лет, то 1,1 млн он будет окупать 76 месяцев — 6,3 года.