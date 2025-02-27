Для северян и бабушек: термальные источники не смогут привлечь в Тюмень туристов

Posted 27 февраля, 06:46
Published 27 февраля, 06:46
Modified 27 февраля, 07:24
Updated 27 февраля, 07:24
Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области уже подвел итоги турсезона прошлого года. С гордостью отметив, что за год в регион прибыло около 4 млн туристов. При этом термальные источники посетили 1,4 млн человек. Кажется, что это хороший показатель, однако стоит учитывать, кто же приезжал в Тюмень.
Как оказалось, половина туристов, посещающих Тюменскую область, имеют средний доход в пределах от 60 до 200 тысяч рублей. Наибольшая платёжеспособная аудитория прибывает из ЯНАО и ХМАО-Югры, округов, которые по сути являются частью региона.
«Основную массу туристов составляют жители соседних регионов, которые являются нашей целевой аудиторией», — рассказала Мария Трофимова, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.
При этом специалист по туризму Мария Толмачева считает, что все же нельзя считать жителей ХМАО и ЯНАО туристами и их стоит исключать из расчетов.
«Исторически так сложилось, что из ХМАО и ЯНАО ездят в Тюмень. Но не за турпродуктом. Там и отпуск длиннее, а у нас условия приятнее. К тому же, считались ли вахтовики туристами? По сути это можно приписать к бизнес-туризму. Но я считаю, что это необъективные показатели», — говорит Толмачева.
Более того, получается, что лишь четверить туристов побывала на горячих источниках региона. Почему так мало? Эксперт считает, что источникам пока не суждено стать визитной карточкой области.
Термальные источники Тюмени — это круто, но… вы когда-нибудь пробовали попасть туда на выходных? Представьте, вы решили расслабиться в термальных водах, а тут выясняется, что мест больше нет — забронированы все, и это не шутка.
«В Тюмени есть несколько крупных термальных комплексов, но, увы, вместить всех местных желающих, да еще и туристов они не могут. Пока Тюмень не построит крупный „термальный город“, эти комплексы не смогут обслужить даже треть всех туристов, которые хотят насладиться горячими водами. Инфраструктура? Ну, тут явно есть куда расти», — высказывается эксперт.
Для того чтобы стать настоящим курортом, нужны большие отели, парковки и хотя бы нормальный транспорт, а не маршруточки, на которых до термальных источников можно добираться часами. Кстати, о проблеме слабой инфраструктуры властям региона известно.
«Можно принимать на своей территории больше гостей, но продаваться дешевле. И тогда получишь износ номерного фонда, городской инфраструктуры. В этом деле нужен баланс. У нас последние три года нет задачи масштабно разгонять туристический поток, потому что инфраструктура не успевает за его темпом роста», — указала Мария Трофимова.
Термальные курорты также хороши зимой, когда на улице снег и холод, а ты хочешь отогреться в горячей воде. Но что делать летом? Летний отдых в термах — это как съездить в баню в жару. В Тюмени последние годы жаркое лето, и народ предпочитает, вместо того чтобы париться в горячей воде, поплавать на пляже или поехать на дачу. Да и вообще, в сезон отпусков люди уезжают туда, где солнце и зелень, а не к нам, где в термальных источниках температура воды не меняется, но желание загорать на летнем солнышке куда выше.
«Сезонность — это реальная проблема. Зимой термальные источники популярны, а вот летом они уходят на второй план. А в теплый сезон у Тюмени нет заманчивых и конкурентоспособных предложений для гостей», — считает специалист турфирмы.
Так что идея о круглогодичном термальном туризме в Тюмени пока не выглядит слишком заманчиво.
На термальных курортах в других странах туристы могут пройти лечение, заняться оздоровлением, даже отдохнуть в термальных пещерах. У нас же что? Грубо говоря, в Тюмени предлагают искупаться в горячей воде, а потом попить чай. Да, есть СПА-процедуры, но их явно недостаточно, чтобы создать конкуренцию другим курортам, которые за годы работы отточили свои методы и предлагают целые курсы лечения.
«Чтобы Тюмень могла стать конкурентоспособной на мировом рынке, нужно больше, чем просто ванны. Лечебные курсы, физиотерапия — всё это могло бы привлечь туристов, но у нас этого, увы, пока нет. Пока у нас тут небольшие бассейны для северян и бабушек», — говорит специалист.
Пока мы довольствуемся стандартными услугами, таких как «расслабление в тёплой воде», термальные источники Тюмени вряд ли смогут конкурировать с теми курортами, где гостей ждут реальное оздоровление и комплексное лечение.
«Вот, например, Сочи или Карелия. Там тоже есть термальные источники, красивые виды, развитая инфраструктура — и всё это с многолетним опытом. Даже если Тюмень начнёт развиваться в этом направлении, конкурировать с такими курортами будет крайне сложно», — отмечает Толмачева.
По мнению эксперта, термальные источники Тюмени — это, конечно, здорово, но не стоит ждать, что они станут центром притяжения для миллионов туристов. Проблемы с инфраструктурой, сезонность, отсутствие уникальных медицинских программ и слабая маркетинговая стратегия не дают термальным источникам Тюмени выйти на мировой уровень. Конечно, отдых в горячих водах — это приятно, но чтобы превратить Тюмень в настоящий курортный рай, нужно приложить гораздо больше усилий и вложений или же вовсе сменить вектор развития тюменского туризма.
Сейчас говорят о том, что в Тюмени появится термальный курорт всероссийского масштаба, однако конкретных планов и сроков пока никто не озвучивает, а значит пока региона придется довольствоваться гостями их ХМАО и ЯНАО.