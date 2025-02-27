Для северян и бабушек: термальные источники не смогут привлечь в Тюмень туристов

Термальные курорты также хороши зимой, когда на улице снег и холод, а ты хочешь отогреться в горячей воде. Но что делать летом? Летний отдых в термах — это как съездить в баню в жару. В Тюмени последние годы жаркое лето, и народ предпочитает, вместо того чтобы париться в горячей воде, поплавать на пляже или поехать на дачу. Да и вообще, в сезон отпусков люди уезжают туда, где солнце и зелень, а не к нам, где в термальных источниках температура воды не меняется, но желание загорать на летнем солнышке куда выше.