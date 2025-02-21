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Posted 21 февраля, 08:16

Published 21 февраля, 08:16

Modified 21 февраля, 08:18

Updated 21 февраля, 08:18

Ради строительства дороги в Ожогина у тюменцев заберут земельные участки

Ради строительства дороги в Ожогина у тюменцев заберут земельные участки

21 февраля 2025, 08:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Проект постановления «Об изъятии земельных участков и расположенного на них недвижимого имущества для государственных нужд Тюменской области», подготовленный департаментом имущественных отношений, опубликован на сайте регионального правительства.

В документе указано, что под изъятие попадут семь земельных участков, распложенные в деревнях Ожогина и Патрушева площадью от 714 до 1,59 тысячи квадратных метров.

«Земельные участки и расположенное на них недвижимое имущество изымаются для государственных нужд Тюменской области в целях реализации объекта „Строительство автомобильной дороги „Обход д. Ожогина“», — отмечено в проекте постановления.

Также дополнительно будут изъяты десять зданий, в том числе нежилые, а также объект незавершенного строительства.

В настоящее время проект документа проходит независимую антикоррупционную и общественную экспертизы. Информации о сроках строительства новой автодороги пока нет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени улицу Харьковскую продлят на участке от Елизарова до Госпаровской. Проектная документация по строительству новой дороги уже получила одобрение в госэкспертизе.

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