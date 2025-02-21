Ради строительства дороги в Ожогина у тюменцев заберут земельные участки

Posted 21 февраля, 08:16
Published 21 февраля, 08:16
Modified 21 февраля, 08:18
Updated 21 февраля, 08:18
В документе указано, что под изъятие попадут семь земельных участков, распложенные в деревнях Ожогина и Патрушева площадью от 714 до 1,59 тысячи квадратных метров.
«Земельные участки и расположенное на них недвижимое имущество изымаются для государственных нужд Тюменской области в целях реализации объекта „Строительство автомобильной дороги „Обход д. Ожогина“», — отмечено в проекте постановления.
Также дополнительно будут изъяты десять зданий, в том числе нежилые, а также объект незавершенного строительства.
В настоящее время проект документа проходит независимую антикоррупционную и общественную экспертизы. Информации о сроках строительства новой автодороги пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени улицу Харьковскую продлят на участке от Елизарова до Госпаровской. Проектная документация по строительству новой дороги уже получила одобрение в госэкспертизе.