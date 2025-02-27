На Тюменскую область совершается почти 33 тысячи кибератак ежедневно

Подполковник полиции, ВРИО начальника УБК УМВД по Тюменской области Вадим Попков рассказал, что в регионе за последний год было зафиксировано 12 миллионов кибератак. Это составляет в среднем около 32 800 атак ежедневно. Наибольшее количество атак совершается через фишинг, DDoS-атаки и сканирование.