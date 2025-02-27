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Posted 27 февраля, 06:46

Published 27 февраля, 06:46

Modified 27 февраля, 06:48

Updated 27 февраля, 06:48

На Тюменскую область каждый день совершается около 32 тысяч кибератак.

На Тюменскую область совершается почти 33 тысячи кибератак ежедневно

27 февраля 2025, 06:46
Фото: 1MI. На Тюменскую область каждый день совершается около 32 тысяч кибератак.
Тюменская область стала мишенью для множества кибератак: за последний год было зафиксировано 12 миллионов инцидентов, что составляет почти 32 800 атак ежедневно. Наиболее распространёнными методами являются фишинг, DDoS-атаки и сканирование.

Подполковник полиции, ВРИО начальника УБК УМВД по Тюменской области Вадим Попков рассказал, что в регионе за последний год было зафиксировано 12 миллионов кибератак. Это составляет в среднем около 32 800 атак ежедневно. Наибольшее количество атак совершается через фишинг, DDoS-атаки и сканирование.

«В 2024 году в Тюменской области было зарегистрировано 15 тысяч киберпреступлений», — обозначил Попков.
Подполковник полиции, ВРИО начальника УБК УМВД по Тюменской области Вадим Попков.
Подполковник полиции, ВРИО начальника УБК УМВД по Тюменской области Вадим Попков.. Фото: nashgorod.ru

Подполковник отметил, что сейчас злоумышленники активно подделывают учетные станицы в социальных сетях и пишут жителям региона якобы от лица представителей правоохранительных органов, политиков и других значимых фигур. Также все еще активны телефонные мошенники.

Мошенники забрали у тюменцев 46 млн рублей за неделю
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени таксист спас подростка от мошенников, требовавших 4,5 млн рублей.

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