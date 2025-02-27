На Тюменскую область совершается почти 33 тысячи кибератак ежедневно

Posted 27 февраля, 06:46
Published 27 февраля, 06:46
Modified 27 февраля, 06:48
Updated 27 февраля, 06:48
Подполковник полиции, ВРИО начальника УБК УМВД по Тюменской области Вадим Попков рассказал, что в регионе за последний год было зафиксировано 12 миллионов кибератак. Это составляет в среднем около 32 800 атак ежедневно. Наибольшее количество атак совершается через фишинг, DDoS-атаки и сканирование.
«В 2024 году в Тюменской области было зарегистрировано 15 тысяч киберпреступлений», — обозначил Попков.
Подполковник отметил, что сейчас злоумышленники активно подделывают учетные станицы в социальных сетях и пишут жителям региона якобы от лица представителей правоохранительных органов, политиков и других значимых фигур. Также все еще активны телефонные мошенники.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени таксист спас подростка от мошенников, требовавших 4,5 млн рублей.