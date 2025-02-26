Более 7 тысяч тюменских школьников отправили на дистант

Posted 26 февраля, 15:20
Published 26 февраля, 15:20
Modified 26 февраля, 15:22
Updated 26 февраля, 15:22
«По состоянию на 25.02.2025 в школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с превышением порога заболеваемости 241 класс. В детских садах на карантин в связи с заболеваемостью закрыто 3 группы (100 воспитанников)», — сообщили редакции в инфоцентре.
Напомним, в сезон гриппа или ОРВИ для приостановления занятий или ввода карантина на неделю в классе или группе должно отсутствовать 20% и более детей. По истечении недели срок карантина при необходимости может быть продлен.
По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ в регионе увеличился на 9% — в два раза по сравнению с предыдущей неделей. Эпидпорог пока не превышен. Доля вируса гриппа В составляет 50% в структуре вирусов гриппа. Также отмечено увеличение случаев заболевания вирусом гриппа А (H1N1).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 6-месячный младенец заразился менингококковой инфекцией. Пока, по данным санврачей, это единичный случай.