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Posted 26 февраля, 15:20

Published 26 февраля, 15:20

Modified 26 февраля, 15:22

Updated 26 февраля, 15:22

Более 7 тысяч тюменских школьников отправили на дистант

Более 7 тысяч тюменских школьников отправили на дистант

26 февраля 2025, 15:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В связи с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом в Тюменской области на дистанционное обучение перевели более 240 класса, в которых обучается 7 тысяч 34 юных тюменца. Об этом «Нашему Городу» рассказали в информационном центре регионального правительства.
«По состоянию на 25.02.2025 в школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с превышением порога заболеваемости 241 класс. В детских садах на карантин в связи с заболеваемостью закрыто 3 группы (100 воспитанников)», — сообщили редакции в инфоцентре.

Напомним, в сезон гриппа или ОРВИ для приостановления занятий или ввода карантина на неделю в классе или группе должно отсутствовать 20% и более детей. По истечении недели срок карантина при необходимости может быть продлен.

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ в регионе увеличился на 9% — в два раза по сравнению с предыдущей неделей. Эпидпорог пока не превышен. Доля вируса гриппа В составляет 50% в структуре вирусов гриппа. Также отмечено увеличение случаев заболевания вирусом гриппа А (H1N1).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 6-месячный младенец заразился менингококковой инфекцией. Пока, по данным санврачей, это единичный случай.

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