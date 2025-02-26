Более 7 тысяч тюменских школьников отправили на дистант

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ в регионе увеличился на 9% — в два раза по сравнению с предыдущей неделей. Эпидпорог пока не превышен. Доля вируса гриппа В составляет 50% в структуре вирусов гриппа. Также отмечено увеличение случаев заболевания вирусом гриппа А (H1N1).