Семейная ипотека в 2025 году: отмена лимита и ее последствия

В 2025 году принять участие в программе «Семейная ипотека» могут российские семьи, в которых воспитывается как минимум один ребенок до шести лет, ребенок с инвалидностью. Под условия программы попадают семьи, проживающие в городах с численностью населения менее 50 тысяч, а также семьи с двумя, тремя и большим количеством несовершеннолетних детей. Также взять ипотеку на льготных условиях могут семьи, живущие в тех регионах, где объемы строительства остаются, либо где реализуются индивидуальные программы развития.