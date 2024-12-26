Семейная ипотека в 2025 году: отмена лимита и ее последствия

Posted 26 декабря, 02:00
Published 26 декабря, 02:00
Modified 26 декабря, 02:00
Updated 26 декабря, 02:00
19 декабря 2024 года прошла прямая линия, в рамках которой россияне смогли задать свои вопросы президенту РФ Владимиру Путину. Одним из наиболее обсуждаемых итогов прямой линии стали планы главы государства убрать лимиты по «Семейной ипотеке». Это поручение пообещали исполнить в Министерстве финансов.
Напомним, банки в России до недавнего времени оформляли займы по семейной ипотеке в соответствии с конкретными лимитами, которые ранее были установлены правительством. После того, как лимит исчерпает себя, заявки перестают приниматься — до тех пор, пока не появится дополнительное финансирование.
Инна Солдатенкова, эксперт портала «Банки.ру», в материале, опубликованном на сайте, отмечала: по состоянию на середину сентября 2024 года российские банки более чем на 90% исчерпали лимиты, выделенные на семейную ипотеку.
«Следствием повышения ключевой ставки стал рост бюджетных расходов на субсидирование банковских ставок по льготным программам, поскольку компенсация по своему размеру к ней привязана. Кроме того, из лимитов, выделяемых государством, осуществляется субсидирование тех доходов, которые не были получены по кредитам, оформленным ранее. Так что на оформление новых кредитов у финансовых организаций остается меньше средств», — объяснила эксперт.
В рамках прямой линии до президента России дозвонилась краснодарская семья, которая рассказала о сложностях с оформлением ипотеки по программе. По словам собеседников главы государства, финансовые организации отказывают им в кредите, ссылаясь на то, что лимиты исчерпаны, а другие банки требуют первоначальный взнос в размере от 25% до 50%. Такое положение дел президенту не понравилось — политику банков он открыто назвал «безобразием» и заявил, что лимиты государство устанавливать не должно, поскольку речь идет о субсидиях.
Позднее в Министерстве финансов уточнили, что лимиты устанавливаются исключительно в целях прогнозирования бюджета. В ведомстве их назвали величиной технического характера, от которой зависит суммарный объем кредитов, выдаваемых в рамках программы.
В конце 2024 года финансовые организации начали делать заявление о том, что лимиты уже израсходованы. Заявки на кредиты по программе «Семейная ипотека» принимать перестали, на что, собственно, и жаловалась на прямой линии с президентом семья из Краснодара.
Однако в Министерстве финансов уверяют, что по состоянию на декабрь 2025 года проблема исчерпания доступных лимитов уже решена в некоторых банках. Также в ведомстве озвучили размеры субсидий, которые заложены на семейную ипотеку в бюджете. Так, в следующем году это 637 миллиардов рублей, а в 2026 году на эти цели будет предусмотрено 454 миллиарда.
Программа «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году. Участие в ней может принять любая российская семья, которая попадает под конкретные требования. Если условия соблюдены, то семья может получить кредит на жилье по ставке 6%.
В 2025 году принять участие в программе «Семейная ипотека» могут российские семьи, в которых воспитывается как минимум один ребенок до шести лет, ребенок с инвалидностью. Под условия программы попадают семьи, проживающие в городах с численностью населения менее 50 тысяч, а также семьи с двумя, тремя и большим количеством несовершеннолетних детей. Также взять ипотеку на льготных условиях могут семьи, живущие в тех регионах, где объемы строительства остаются, либо где реализуются индивидуальные программы развития.
Ожидается, что правила выдачи семейной ипотеки изменятся. Так, планируется убрать принцип распределения установленных лимитов между разными финансовыми организациями.
Цель нововведения — продолжение реализации программы. К примеру, в октябре 2024 года о том, что лимиты исчерпаны, заявили в ВТБ и в Сбербанке, и именно по этой причине оформлять займы по семейной программе фактически перестали.
Программу решили продлить вплоть до 2030 года, однако она будет реализоваться с измененными условиями.
К примеру, принять участие в семейной ипотеке, оформив заем на строительство жилья, смогут российские семьи с детьми, но только в том случае, если дом будет строиться с использованием счетов эскроу. Это правило распространяется и на объекты ИЖС, и на новостройки.
20 декабря 2024 года в рамках заседания Государственного совета президент РФ Владимир Путин озвучил предложение по распространению программы «Семейная ипотека», в том числе, и на вторичный рынок. Как уточнил глава государства, на этапе разработки программы она распространялась исключительно на первичный рынок по той причине, что строительному сектору в стране требовалась поддержка.
Новые правила, как считает Путин, должны распространяться не на все регионы, а только на те, где объемы строительства и ввода нового жилья минимальны.
К настоящему моменту механизм определения таких регионов и населенных пунктов пока отсутствует, однако президент России уже дал поручение разработать соответствующие критерии.
Артемий Шурыгин, руководитель Российской гильдии риэлторов, в беседе с изданием «Аргументы и факты» отметил, что распространение условий семейной ипотеки на вторичный рынок было бы оптимальным вариантом. Это получило бы широкую востребованность среди потенциальных покупателей.
«Распространение условий семейной ипотеки на вторичку оказало бы рынку необходимую поддержку. Сегодня, к примеру, купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку можно только по достаточно высокой ставке. В том, чтобы ставка и на такую ипотеку составляла бы 6%, заинтересованы в России многие семьи. При этом не во всех регионах нашей страны есть новостройки, где была бы возможность купить квартиры даже на льготных условиях», — подчеркнул эксперт.
Впрочем, уже известно, в каких регионах точно не будет ставки в 6% на покупку вторичного жилья — это две столицы, Москва и Санкт-Петербург. Соответствующее заявление сделал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что в обоих мегаполисах новостроек и так достаточно, и мера будет распространяться на регионы, в которых их мало или вообще нет.
Сергей Смирнов, эксперт по недвижимости, в беседе с изданием MSK1.RU предположил, что распространение условий семейной ипотеки на вторичное жилье в столице России принесло бы пользу, поскольку таким образом можно было бы минимизировать тот разрыв, который фиксируется между первичкой и вторичкой сейчас.
«В случае введения семейной ипотеки на вторичное жилье в Петербурге и в Москве, рынок новостроек перестал бы раздуваться. Появилась бы возможность выровнять ситуацию, и Москве это было бы более полезно, чем небольшим городам. Можно предположить, что после распространения семейной ипотеки на вторичный рынок жилье в условной хрущевке в небольшом городе подорожает до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Смысл теряется, более того, вряд ли в таких условиях регионы станут более привлекательными для застройщиков», — рассуждает эксперт.