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Posted 24 ноября, 07:29

Published 24 ноября, 07:29

Modified 24 ноября, 07:31

Updated 24 ноября, 07:31

Тюменские власти озвучили причину роста госдолга до рекордных размеров

Тюменские власти озвучили причину роста госдолга до рекордных размеров

24 ноября 2024, 07:29
Фото: 1MI.
Как пояснили в информационном центра правительства региона, причиной увеличения государственного долга до максимальных 9,68 миллиарда рублей стал инфраструктурный кредит на обустройство районов «Мыс» и «Юго-Западный».
«В октябре госдолг тюменского региона вырос на 612 миллионов рублей вследствие привлечения из федерального бюджета третьего транша инфраструктурного бюджетного кредита в размере 607 миллионов рублей, а также увеличения объема обязательств, обеспеченных государственными гарантиями области, на пять миллионов. Все денежные средства направлены на застройку жилых районов „Мыс“ и „Юго-Западный“», — пояснили Ура.ру в инфоцентре.

И добавили, что к концу года размер госдолга будет сокращен за счет планового возврата части инфраструктурного бюджетного кредита на 347 миллионов, привлеченного в 2022 году. Также ожидается снижение обязательств по госгарантиям на143 миллиона рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что банки вновь отказали правительству Тюменской области в предоставлении кредита для покрытия дефицита бюджета. Власти региона планировали оформить займ на 6 миллиардов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Кредиты#Госдолг
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