Тюменские власти озвучили причину роста госдолга до рекордных размеров

Posted 24 ноября, 07:29
Published 24 ноября, 07:29
Modified 24 ноября, 07:31
Updated 24 ноября, 07:31
«В октябре госдолг тюменского региона вырос на 612 миллионов рублей вследствие привлечения из федерального бюджета третьего транша инфраструктурного бюджетного кредита в размере 607 миллионов рублей, а также увеличения объема обязательств, обеспеченных государственными гарантиями области, на пять миллионов. Все денежные средства направлены на застройку жилых районов „Мыс“ и „Юго-Западный“», — пояснили Ура.ру в инфоцентре.
И добавили, что к концу года размер госдолга будет сокращен за счет планового возврата части инфраструктурного бюджетного кредита на 347 миллионов, привлеченного в 2022 году. Также ожидается снижение обязательств по госгарантиям на143 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что банки вновь отказали правительству Тюменской области в предоставлении кредита для покрытия дефицита бюджета. Власти региона планировали оформить займ на 6 миллиардов рублей.