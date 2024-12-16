Семейная ипотека на ИЖС рухнула в Тюмени

Она отметила, что спрос на ИЖС с начала года вырос на 8%. Хотя жители региона предпочитают в качестве инвестиций другие приобретения. Чаще всего тюменцы покупают небольшие земельные участки, а готовые дома только на втором месте по популярности. При этом, в качестве вложения денег популярны объекты стоимостью в 10-12 млн рублей.