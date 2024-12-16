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Posted 16 декабря, 10:57

Published 16 декабря, 10:57

Modified 16 декабря, 10:59

Updated 16 декабря, 10:59

Семейная ипотека на ИЖС рухнула в Тюмени

Семейная ипотека на ИЖС рухнула в Тюмени

16 декабря 2024, 10:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Доля выданных кредитов на частное строительство по программе семейной ипотеки в Тюмени упала до 40%. Причина — нежелание застройщиков подключаться к эскроу.

Президент регионального объединения риэлторов Светлана Бабушкина рассказала о резком падении числа одобренных банками кредитов на индивидуальное строительство в рамках семейной ипотеки. В среднем по стране доля таких договоров достигла 70%, а Тюмени составила 40% и продолжит падать до весны.

Эксперт назвала ключевой проблемой нежелание застройщиков выполнять требования банков при согласовании семейной ипотеки.

«У нас выдача рухнула. Спрос есть, а вот выдачи почти нет. Сейчас доля ИЖС около 40%, а в лучшие месяцы была ощутимо выше. В условиях программы прописано обязательное условие: аккредитованный застройщик, работающий с эскроу. А у нас таких застройщиков очень мало. Никто не хочет подключаться к системе эскроу», — сказала Бабушкина в беседе с URA.RU.
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Она отметила, что спрос на ИЖС с начала года вырос на 8%. Хотя жители региона предпочитают в качестве инвестиций другие приобретения. Чаще всего тюменцы покупают небольшие земельные участки, а готовые дома только на втором месте по популярности. При этом, в качестве вложения денег популярны объекты стоимостью в 10-12 млн рублей.

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Бабушкина спрогнозировала стабилизацию рынка ИЖС не раньше весны 2025 года. И только при условии перехода большинства частных застройщиков на эскроу-счета.

Как писал «Наш Город», сервис «Авито Услуги» сообщил о росте спроса на проектирование домов осенью 2024 года. В тюменцы массово искали мастеров по строительству лестниц, сварке и ковке.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Банки#Ипотека#Рынок недвижимости
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