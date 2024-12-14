В 24 крупных российских городах вырос спрос на вторичку

Posted 14 декабря, 11:02
Published 14 декабря, 11:02
Modified 14 декабря, 11:05
Updated 14 декабря, 11:05
Согласно данным пресс-службы сервиса, в целом по нашей стране спрос увеличился в 24 из 44 крупных городах. Заметнее всего интерес к таким квартирам по сравнению с прошлым годом повысился в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге.
В сравнении с прошлым ноябрем предложение увеличилось в 33 из 44 крупных городов. Наиболее заметная динамика — в Омске, Кемерове и Самаре.
Спрос на вторичное жилье по России в целом по сравнению с прошлым годом не изменился, однако вырос интерес к студиям и 1-комнатным квартирам — на 13% и 5% соответственно.
Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке по итогам ноября составила 7,5 миллионов рублей, годом ранее она была на том же уровне. Интересно, что самое доступное готовое жилье было представлено в Смоленске, Брянске и Ульяновске. Средняя стоимость готового жилья в Тюмени составила 6,1 миллионов рублей.