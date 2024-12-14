В 24 крупных российских городах вырос спрос на вторичку

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке по итогам ноября составила 7,5 миллионов рублей, годом ранее она была на том же уровне. Интересно, что самое доступное готовое жилье было представлено в Смоленске, Брянске и Ульяновске. Средняя стоимость готового жилья в Тюмени составила 6,1 миллионов рублей.