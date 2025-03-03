В Тюмени напротив ТЦ «Галерея Вояж» устроили свалку мусора

Posted 3 марта, 08:00
Published 3 марта, 08:00
Modified 3 марта, 08:02
Updated 3 марта, 08:02
«Центр города. Свозят грязь на территорию, расположенную напротив ТЦ „Галерея Вояж“», — возмутился неравнодушный горожанин под опубликованным видеороликом в тг-канале «ЧС Тюмень Черный список».
В администрации Тюмени на данную жалобу отреагировали оперативно и заверили, что в настоящее время временно складированные снег и мусор уже вывезены силами подрядной организации Службы заказчика по благоустройству ЦАО.
«В настоящее время территория находится в нормативном состоянии», — подчеркнули в мэрии Тюмени.
Ранее «Наш Город» в Тюмени десятки управляющих компаний оштрафовали за некачественную уборку снега и мусора. Всего к ответственности только за последнюю неделю было привлечено 48 обслуживающих организаций.