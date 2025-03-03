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Posted 3 марта, 08:00

Published 3 марта, 08:00

Modified 3 марта, 08:02

Updated 3 марта, 08:02

В Тюмени напротив ТЦ «Галерея Вояж» устроили свалку мусора

В Тюмени напротив ТЦ «Галерея Вояж» устроили свалку мусора

3 марта 2025, 08:00
Фото: 1MI.
Жителей Тюмени возмутила свалка из снега и спиленных веток деревьев, устроенная в центре города, напротив торгового центра «Галерея Вояж».
«Центр города. Свозят грязь на территорию, расположенную напротив ТЦ „Галерея Вояж“», — возмутился неравнодушный горожанин под опубликованным видеороликом в тг-канале «ЧС Тюмень Черный список».
Видео: ЧС Тюмень Черный Список Инциденты ЧП.

В администрации Тюмени на данную жалобу отреагировали оперативно и заверили, что в настоящее время временно складированные снег и мусор уже вывезены силами подрядной организации Службы заказчика по благоустройству ЦАО.

«В настоящее время территория находится в нормативном состоянии», — подчеркнули в мэрии Тюмени.
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Ранее «Наш Город» в Тюмени десятки управляющих компаний оштрафовали за некачественную уборку снега и мусора. Всего к ответственности только за последнюю неделю было привлечено 48 обслуживающих организаций.

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