Тюменец устроил свидание на вилле на шоу «Выжить в Самарканде»

Как будут развиваться отношения Ангелины и Андрея смотрите в воскресенье, 9 марта, в 18:30 в новом выпуске «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» на ТНТ. А как прошло свидание пары можно посмотреть в записи шоу от 2 марта.