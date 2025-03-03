Тюменец устроил свидание на вилле на шоу «Выжить в Самарканде»

Posted 3 марта, 08:24
Published 3 марта, 08:24
Modified 3 марта, 08:26
Updated 3 марта, 08:26
Ангелина и Андрей часто проводили время вместе, что, безусловно, не осталось без внимания других участников проекта. Несколько человек высказали мнение, что тюменец играет чувствами Ангелины ради шоу.
Тему отношений между Ангелиной и Андреем даже подняли во время голосования. На поступающие вопросы тюменец заявил, что они с Ангелиной друзья. Правда, такие слова не вызвали положительных эмоций у Ангелины.
После состоявшего свидания на вилле девушка отметила, что она чувствует от него большую симпатию.
«Он ухаживает, я с ним себя чувствую „под защитой“, это очень важно для женщины. И мне приятно, что он взял на виллу меня», — поделилась Ангелина Татарченкова.
Как будут развиваться отношения Ангелины и Андрея смотрите в воскресенье, 9 марта, в 18:30 в новом выпуске «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» на ТНТ. А как прошло свидание пары можно посмотреть в записи шоу от 2 марта.
Ранее «Наш Город» писал, что новый сезон шоу «Выжить в Самарканде» стартовал после новогодних каникул. В проекте принимают участие российские звезды и участники из народа. Главный приз шоу — 10 миллионов рублей.