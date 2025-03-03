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Posted 3 марта, 08:24

Published 3 марта, 08:24

Modified 3 марта, 08:26

Updated 3 марта, 08:26

Тюменец устроил свидание на вилле на шоу «Выжить в Самарканде»

Тюменец устроил свидание на вилле на шоу «Выжить в Самарканде»

3 марта 2025, 08:24
Фото: 1MI.
Участник шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» из Тюмени Андрей Зубенко устроил свидание на вилле с участницей шоу из Екатеринбурга Ангелиной Татарченковой. Молодые люди на протяжении длительного времени регулярно оказывали друг другу знаки внимания.

Ангелина и Андрей часто проводили время вместе, что, безусловно, не осталось без внимания других участников проекта. Несколько человек высказали мнение, что тюменец играет чувствами Ангелины ради шоу.

Фото: пресс-служба ТНТ

Тему отношений между Ангелиной и Андреем даже подняли во время голосования. На поступающие вопросы тюменец заявил, что они с Ангелиной друзья. Правда, такие слова не вызвали положительных эмоций у Ангелины.

После состоявшего свидания на вилле девушка отметила, что она чувствует от него большую симпатию.

«Он ухаживает, я с ним себя чувствую „под защитой“, это очень важно для женщины. И мне приятно, что он взял на виллу меня», — поделилась Ангелина Татарченкова.

Как будут развиваться отношения Ангелины и Андрея смотрите в воскресенье, 9 марта, в 18:30 в новом выпуске «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» на ТНТ. А как прошло свидание пары можно посмотреть в записи шоу от 2 марта.

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Ранее «Наш Город» писал, что новый сезон шоу «Выжить в Самарканде» стартовал после новогодних каникул. В проекте принимают участие российские звезды и участники из народа. Главный приз шоу — 10 миллионов рублей.

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