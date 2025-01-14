Вы сойдете с ума: астролог предупредила тюменцев о последствиях «Волчьей Луны»

Posted 14 января, 07:07
Published 14 января, 07:07
Modified 14 января, 07:10
Updated 14 января, 07:10
«Волчья Луна» получила свое название из-за традиции североамериканских индейцев, для которых январское полнолуние было связано с началом зимней охоты, когда волки начинали свою активность в поисках пищи. С астрологической точки зрения Волчья Луна считается временем интенсивных изменений, сильной энергетики и глубоких эмоциональных переживаний, что делает ее особенно мощной и в то же время опасной для некоторых знаков зодиака.
«Полнолуние само по себе — это момент, когда энергии Луны находятся в своем пике, что может усилить эмоции, интуицию и ощущения. „Волчья Луна“, как одно из самых ярких полнолуний в году, обладает дополнительной мощью и может привести к эмоциональной нестабильности, кардинальным переменам и неожиданным событиям, можно буквально сойти с ума», — рассказала «Нашему городу» астролог Наталья Зира.
Во время «Волчьей Луны» астрологи рекомендуют быть особенно осторожными и внимательными к своим действиям, поскольку именно в этот период могут проявиться скрытые или подавленные чувства, старые проблемы и неожиданные препятствия. В их числе: эмоциональная нестабильность, проблемы с подсознанием, усиление интуиции, неожиданные перемены и напряжение в отношениях.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в январе 2025 года планеты Уран, Юпитер и Марс окажутся в ретроградной фазе, что может оказать значительное влияние на повседневную жизнь.