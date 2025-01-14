Вы сойдете с ума: астролог предупредила тюменцев о последствиях «Волчьей Луны»

«Волчья Луна» получила свое название из-за традиции североамериканских индейцев, для которых январское полнолуние было связано с началом зимней охоты, когда волки начинали свою активность в поисках пищи. С астрологической точки зрения Волчья Луна считается временем интенсивных изменений, сильной энергетики и глубоких эмоциональных переживаний, что делает ее особенно мощной и в то же время опасной для некоторых знаков зодиака.