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Posted 14 января, 07:07

Published 14 января, 07:07

Modified 14 января, 07:10

Updated 14 января, 07:10

Астролог предупредила тюменцев о последствиях «Волчьей Луны».

Вы сойдете с ума: астролог предупредила тюменцев о последствиях «Волчьей Луны»

14 января 2025, 07:07
Фото: 1MI. Астролог предупредила тюменцев о последствиях «Волчьей Луны».

Астролог предупредила тюменцев о последствиях «Волчьей Луны»

Минувшей ночью над Тюменью взошла «Волчья Луна». По мнению астрологов, это мощное астрологическое явление, которое приносит не только перемены, но и может вызвать стресс, конфликты и эмоциональные волнения. Как справиться с этим временем и использовать его энергию на пользу?

«Волчья Луна» получила свое название из-за традиции североамериканских индейцев, для которых январское полнолуние было связано с началом зимней охоты, когда волки начинали свою активность в поисках пищи. С астрологической точки зрения Волчья Луна считается временем интенсивных изменений, сильной энергетики и глубоких эмоциональных переживаний, что делает ее особенно мощной и в то же время опасной для некоторых знаков зодиака.

«Полнолуние само по себе — это момент, когда энергии Луны находятся в своем пике, что может усилить эмоции, интуицию и ощущения. „Волчья Луна“, как одно из самых ярких полнолуний в году, обладает дополнительной мощью и может привести к эмоциональной нестабильности, кардинальным переменам и неожиданным событиям, можно буквально сойти с ума», — рассказала «Нашему городу» астролог Наталья Зира.

Во время «Волчьей Луны» астрологи рекомендуют быть особенно осторожными и внимательными к своим действиям, поскольку именно в этот период могут проявиться скрытые или подавленные чувства, старые проблемы и неожиданные препятствия. В их числе: эмоциональная нестабильность, проблемы с подсознанием, усиление интуиции, неожиданные перемены и напряжение в отношениях.

Над Тюменью взошла Волчья Луна. ФОТО для тех, кто спал
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в январе 2025 года планеты Уран, Юпитер и Марс окажутся в ретроградной фазе, что может оказать значительное влияние на повседневную жизнь.

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