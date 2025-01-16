150 тысяч за карту звезд: почему тюменцы готовы отдать любые деньги гадалкам?

Posted 16 января, 06:48
Published 16 января, 06:48
Modified 16 января, 06:50
Updated 16 января, 06:50
В последние годы Тюмень, как и многие другие города России, стала свидетелем роста популярности астрологии, предсказаний, гаданий и различных мистических практик. Несмотря на высокий уровень образования и развития науки, все больше людей начинают доверять астрологам, экстрасенсам и прочим специалистам в области эзотерики, тратя на их услуги немалые деньги. Стремление найти ответы на вопросы о будущем, улучшить личную жизнь или финансовое положение привлекает горожан к таким практикам.
Так, примерная зарплата востребованного астролога составляет от 100 тысяч рублей. В идеальных условиях, астролог в Тюмени может зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц, об этом рассказала представительница мистического сообщества Тюмени Наталья Зира.
«Все зависит от того, что специалист умеет. Конечно, с внедрением новых практик, цены повышаются. Многим сейчас не нужно брать больше 2-3 клиентов в неделю, чтобы получать достойный доход. Стоимость одной практики может составлять 100 тысяч рублей», — рассказала «Нашему городу» Зира.
Мистик считает, что популярность астрологии, таро и гаданий связана с открытием более тонких струн в душе каждого человека. Однако социолог Наталья Девлешова видит в этом немного иные причины.
«Основное — это неспособность найти ответы на личные вопросы. Современная жизнь полна неопределенности, а многие люди сталкиваются с проблемами, которые не могут решить самостоятельно. Эти проблемы особенно актуальны для тех, кто переживает кризис среднего возраста, столкнулся с разрывом отношений или потерей работы», — говорит специалист.
Также не стоит исключать тренды и влияние социальных сетей. Популярные блогеры и «эксперты» астрологии обещают своим подписчикам решение всех проблем через гороскопы, таро и другие мистические практики. Молодежь, стремящаяся к поиску смысла в жизни или же пытающаяся пережить трудные моменты, может попасть под влияние этих интернет-гуру. Кроме того, многие рекламируют свои услуги в качестве «эксклюзивных» методов и гарантируют хорошие результаты. Это создает иллюзию легкости решения личных проблем, что является соблазнительным для людей, не уверенных в себе.
Мистики порой дают своим клиентам подсказки, которые звучат конкретно и внушают уверенность в том, что их рекомендации могут привести к хорошим изменениям. Люди стремятся «купить» этот успех, что зачастую приводит к тратах на предсказания и «магические» услуги. Так тюменцы готовы платить по 5000 рублей за получасовую консультацию с одним из местных нумерологов и по 150 000 за составление натальной карты. Такие цены сейчас у популярных местных мистиков.
Психолог Петр Зосимов к мистике и гаданиям серьезно не относится. Специалист допускает, что в некоторых случаях такой досуг может поднять настроение, но построение жизни на основе положения звезд или пары случайно выпавших карт — это уже тревожный звоночек.
«Популярность всей этой мистики завязана на подсознательной потребности в простых решениях. Мистики и астрологи часто предлагают очень простые и понятные решения сложных проблем. Например, им достаточно сказать, что для достижения успеха человеку нужно проводить ритуалы, соблюдать определенные астрологические законы или даже просто верить в силу талисманов. Это дает человеку чувство контроля над его ситуацией, что чрезвычайно важно для психоэмоционального состояния, особенно в моменты кризиса», — говорит специалист.
Также гадания создают иллюзию быстрого решения проблем и дилемм. Современная культура ориентирована на быстрое получение результата. Люди хотят мгновенных решений для своих проблем, и мистические практики часто предлагают «быстрые» и «легкие» способы избавиться от долгов, проблем в личной жизни и эмоциональных кризисов. Это привлекает тех, кто не готов работать над собой или не верит в долгосрочную эффективность традиционных методов.
Вместе с тем мистика реализует потребность человека в уникальности. Мистические практики и астрология дают людям ощущение исключительности и уникальности.
«Каждый человек, который обращается к астрологу, получает „персональное“ предсказание, что делает его важным и особенным. Это стимулирует психологическую зависимость от астрологов, ведь люди хотят ощущать себя уникальными и значимыми», — указывает Зосимов.
Он также отмечает, что множество людей, особенно в крупных городах переживают стресс, депрессию и тревожность, что связано с высокими темпами жизни, кризисами и финансовыми проблемами. В такие моменты проще всего обратиться к «психологам» и мистическим консультантам, чем решать проблемы поэтапно или с помощью профессиональных специалистов. Эзотерики и астрологи обещают быструю помощь, которая не требует от человека изменений в поведении и мировоззрении.
Когда человек не может справиться с внутренним дискомфортом, он часто ищет простое решение. Ведь послание, которое приходит от мистиков, нередко оказывается гораздо более утешительным и понятным, чем сложные, но рациональные решения.
Один из способов борьбы с пугающей популярностью мистики — это повышение уровня образования и информированности. Люди должны понимать, что астрология, гадания и другие мистические практики не имеют научной основы и не могут предложить реальных решений. Важно продвигать информацию о том, что есть более действенные способы разрешать жизненные проблемы, такие как психотерапия, консультации с профессионалами и развитие личных навыков.
«Создание программ, которые разъясняют основы критического мышления, важность научного подхода и реалистичных ожиданий, может помочь людям взглянуть на свою жизнь более рационально. Важно делать акцент на том, что „непознанное“ всегда можно объяснить с помощью науки, а не эзотерики», — говорит психолог Зосимов.
Несмотря на огромную популярность астрологии и мистицизма в Тюмени, важно понимать, что эти практики не могут дать реальных результатов. Тюменцам следует осознавать, что настоящие изменения в жизни возможны только через рациональные шаги и профессиональную помощь. Психологическая поддержка, образование и развитие критического мышления могут стать важными инструментами в борьбе с иррациональными верованиями и помочь людям вернуться к реальным решениям своих проблем.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени две женщины поссорились из-за черной магии: одна обвинила другую в ритуалах с ее фотографией.