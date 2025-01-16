150 тысяч за карту звезд: почему тюменцы готовы отдать любые деньги гадалкам?

Также не стоит исключать тренды и влияние социальных сетей. Популярные блогеры и «эксперты» астрологии обещают своим подписчикам решение всех проблем через гороскопы, таро и другие мистические практики. Молодежь, стремящаяся к поиску смысла в жизни или же пытающаяся пережить трудные моменты, может попасть под влияние этих интернет-гуру. Кроме того, многие рекламируют свои услуги в качестве «эксклюзивных» методов и гарантируют хорошие результаты. Это создает иллюзию легкости решения личных проблем, что является соблазнительным для людей, не уверенных в себе.