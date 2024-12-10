Ретроградный Марс: из-за пугающего явления спрос на услуги астрологов вырос в 2 раза

Posted 10 декабря, 11:29
Published 10 декабря, 11:29
Modified 10 декабря, 11:29
Updated 10 декабря, 11:29
Как говорят специалисты, поскольку Марс — агрессивная планета, предстоящий период будет непростым. Суть явления заключается в том, что в этот период с нашей планеты кажется, что Марс движется вспять.
Считается, что помимо негативных аспектов ретроградного Марса, есть еще и позитивные. Например, будет возможность отмены поспешных действий, свое применение найдут старые идеи. При этом последствия успеха будут долгими.
Сложнее всего в этот период придется Овнам, Стрельцам, Скорпионам, причем именно этим знакам зодиака Марс и покровительствует. Поэтому если большие перемены в жизни и были запланированы, то желательно их пока отложить.
По информации канала Shot, после начала ретроградного Марса спрос на услуги астрологов вырос в два раза за последние несколько дней. Средняя цена консультации специалиста сейчас составляет пять тысяч рублей.