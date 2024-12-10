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Posted 10 декабря, 11:29

Published 10 декабря, 11:29

Modified 10 декабря, 11:29

Updated 10 декабря, 11:29

Ретроградный Марс: из-за пугающего явления спрос на услуги астрологов вырос в 2 раза

Ретроградный Марс: из-за пугающего явления спрос на услуги астрологов вырос в 2 раза

10 декабря 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney.
Ретроградный Марс начался 6 декабря 2024 года. Явление продлится до 24 февраля 2025 года. Оно бывает раз в пару лет.

Как говорят специалисты, поскольку Марс — агрессивная планета, предстоящий период будет непростым. Суть явления заключается в том, что в этот период с нашей планеты кажется, что Марс движется вспять.

Считается, что помимо негативных аспектов ретроградного Марса, есть еще и позитивные. Например, будет возможность отмены поспешных действий, свое применение найдут старые идеи. При этом последствия успеха будут долгими.

Сложнее всего в этот период придется Овнам, Стрельцам, Скорпионам, причем именно этим знакам зодиака Марс и покровительствует. Поэтому если большие перемены в жизни и были запланированы, то желательно их пока отложить.

По информации канала Shot, после начала ретроградного Марса спрос на услуги астрологов вырос в два раза за последние несколько дней. Средняя цена консультации специалиста сейчас составляет пять тысяч рублей.

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Ранее «Наш город» писал о том, что Тюмень накроет аномальное тепло в конце ноября-начале декабря.

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