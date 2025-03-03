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Posted 3 марта, 09:08

Published 3 марта, 09:08

Modified 3 марта, 09:10

Updated 3 марта, 09:10

Тюменская область вошла в топ-3 регионов по росту автокредитов

Тюменская область вошла в топ-3 регионов по росту автокредитов

3 марта 2025, 09:08
Фото: 1MI.
Тюменцы начали год с покупки новых автомобилей в кредит. В январе рост займов у банков на эти цели почти поднялся до уровня столицы. Тюменская область вошла в тройку лидеров по приросту взятых автокредитов.

Специалисты сравнили объем кредитов на покупку автомобилей, оформленных в декабре 2024 года и в январе 2025 года. В Тюменской области в конце прошлого года банки выдали гражданам 1,26 млн рублей автокредитов. В начале текущего года общая сумма достигла 1,27 млн рублей, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Тюменцы массово отказываются от кредитов
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В России средний размер автокредита падает седьмой месяц подряд. Рост зафиксирован только в трех регионах: Москве (+2%), Ленинградской (+1,9%) и Тюменской (+1,1%) областях.

Напомним, жители Тюменской области за 11 месяцев 2024 года оформили почти вдвое больше автокредитов, чем годом ранее. Тюменская область по количеству выданных автокредитов оказалась на 25-м месте — 18,6 тыс. договоров с банками.

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#Марина Коржина#Тюменская область#Банки#Автомобили#Финансы#Кредиты#Автокредиты
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