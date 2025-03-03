Тюменская область вошла в топ-3 регионов по росту автокредитов

Специалисты сравнили объем кредитов на покупку автомобилей, оформленных в декабре 2024 года и в январе 2025 года. В Тюменской области в конце прошлого года банки выдали гражданам 1,26 млн рублей автокредитов. В начале текущего года общая сумма достигла 1,27 млн рублей, следует из данных Национального бюро кредитных историй.