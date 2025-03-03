Тюменская область вошла в топ-3 регионов по росту автокредитов

Posted 3 марта, 09:08
Published 3 марта, 09:08
Modified 3 марта, 09:10
Updated 3 марта, 09:10
Специалисты сравнили объем кредитов на покупку автомобилей, оформленных в декабре 2024 года и в январе 2025 года. В Тюменской области в конце прошлого года банки выдали гражданам 1,26 млн рублей автокредитов. В начале текущего года общая сумма достигла 1,27 млн рублей, следует из данных Национального бюро кредитных историй.
В России средний размер автокредита падает седьмой месяц подряд. Рост зафиксирован только в трех регионах: Москве (+2%), Ленинградской (+1,9%) и Тюменской (+1,1%) областях.
Напомним, жители Тюменской области за 11 месяцев 2024 года оформили почти вдвое больше автокредитов, чем годом ранее. Тюменская область по количеству выданных автокредитов оказалась на 25-м месте — 18,6 тыс. договоров с банками.