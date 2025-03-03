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Posted 3 марта, 07:22

Published 3 марта, 07:22

Modified 3 марта, 07:26

Updated 3 марта, 07:26

Жителю Тюменкой области придется вернуть работодателю часть денег за увечье

Тюменец получит выплату за потерянную на работе руку. Но часть денег вернет комбинату

3 марта 2025, 07:22
Фото: 1MI.

Жителю Тюменкой области придется вернуть работодателю часть денег за увечье

Сюжет
Суд
Суд взыскал с Комбината строительных материалов 2,5 млн рублей за потерянную на производстве руку. Но пострадавшему придется отдать часть денег работодателю — компания подала встречный иск.

Прокуратура подала иск в интересах Василия Б., который работал оператором смесительной башни. 28 января 2022 года при очистке барабана ленточного конвейера его затянуло под корпус ограждения транспортера. В итоге врачам пришлось ампутировать ему руку.

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Мужчина получил третью группу инвалидности и 86 тыс. рублей материальной помощи от компании. Он потребовал 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Комбинат подал встречный иск на 620 тыс. рублей. Василий получил от них заем в 1,87 млн рублей на установку высокотехнологичного протеза. Но вернул только часть суммы, остаток компания потребовала через суд.

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Ялуторовский районный суд взыскал с АО «КСМ» компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей. Встречные исковые требования АО «КСМ» удовлетворены в полном объеме.

«Наш Город» сообщал, что прокуратура провела проверку обстоятельств того, как 41-летний житель Ялуторовска получил травму на производстве. Ведомство также помогло Василию обратиться в суд.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Суд#Прокуратура#Ялуторовск#Инвалиды
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