Тюменская прокуратура защитила права работника, который лишился руки на производстве

Posted 5 февраля, 15:14
Published 5 февраля, 15:14
Modified 5 февраля, 15:16
Updated 5 февраля, 15:16
В Тюменской области прокуратура провела проверку о защите прав 41-летнего жителя Ялуторовска, который получил травму на производстве. Подробности сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В январе 2022 года на комбинате строительных материалов во время устранения неполадки, заявителя — оператора смесительной башни, затянуло под корпус ограждения транспортера.
В результате полученных травм, мужчине ампутировали правую руку, что привело к потере трудоспособности на 60% и инвалидности третьей группы. Организация выплатила работнику материальную помощь в виде 86 тыс. рублей.
Установлено, что к травме привело использование транспортера без защитного механического кожуха, что говорит о неудовлетворительной организации производства работ.
Ялуторовская межрайонная прокуратура взыскала с работодателя 2,5 млн рублей в пользу пострадавшего.
Медработник из Ярковского района обратилась в прокуратуру из-за нарушения исполнения норм пенсионного законодательства. Выяснилось, что врачу урезали стаж на шесть лет.