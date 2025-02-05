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Posted 5 февраля, 15:14

Published 5 февраля, 15:14

Modified 5 февраля, 15:16

Updated 5 февраля, 15:16

Тюменская прокуратура защитила права работника, который лишился руки на производстве

Тюменская прокуратура защитила права работника, который лишился руки на производстве

5 февраля 2025, 15:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Ялуторовск
Работодатель выплатит тюменцу 2,5 млн рублей, который стал инвалидом из-за неудовлетворительной организации производства работ.

В Тюменской области прокуратура провела проверку о защите прав 41-летнего жителя Ялуторовска, который получил травму на производстве. Подробности сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В январе 2022 года на комбинате строительных материалов во время устранения неполадки, заявителя — оператора смесительной башни, затянуло под корпус ограждения транспортера.

В результате полученных травм, мужчине ампутировали правую руку, что привело к потере трудоспособности на 60% и инвалидности третьей группы. Организация выплатила работнику материальную помощь в виде 86 тыс. рублей.

Установлено, что к травме привело использование транспортера без защитного механического кожуха, что говорит о неудовлетворительной организации производства работ.

Ялуторовская межрайонная прокуратура взыскала с работодателя 2,5 млн рублей в пользу пострадавшего.

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Медработник из Ярковского района обратилась в прокуратуру из-за нарушения исполнения норм пенсионного законодательства. Выяснилось, что врачу урезали стаж на шесть лет.

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#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюмень#Прокуратура#Производство#Ялуторовск#Защита прав#Материальная помощь#Травма#Инвалидность
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