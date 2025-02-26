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Posted 26 февраля, 13:46

Published 26 февраля, 13:46

Modified 26 февраля, 13:48

Updated 26 февраля, 13:48

СКР возбудил дело против двух задержанных сотрудников ДПС из Голышманово

СКР возбудил дело против двух задержанных сотрудников ДПС из Голышманово

26 февраля 2025, 13:46
Фото: 1MI.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников ДПС в Голышмановском районе, у которых днем прошли обыски. Обоим грозит обвинение во взяточничестве.
«Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России „Голышмановский“. В ближайшее время перед судом будет поставлен вопрос об избрании меры пресечения в отношении обоих фигурантов», — рассказали в управлении СКР по Тюменской области.
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По версии следствия, фигуранты договорились за плату от водителей не составлять административные протоколы. Они придерживались своего соглашения с августа по октябрь 2024 года, работая на федеральной автодороге Тюмень — Омск.

Следователи продолжают следственные действия для сбора доказательств. Одному подозреваемому готовятся предъявить обвинение в получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а второму — в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

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Напомним, сотрудники ФСБ почти год следили за сотрудниками ДПС. За этот срок подозреваемых заметили в получении более 50 взяток от водителей. После обыском задержали около 10 человек.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Коррупция#ДПС#Взятки#Голышмановский район
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