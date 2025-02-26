СКР возбудил дело против двух задержанных сотрудников ДПС из Голышманово

Posted 26 февраля, 13:46
Published 26 февраля, 13:46
Modified 26 февраля, 13:48
Updated 26 февраля, 13:48
«Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России „Голышмановский“. В ближайшее время перед судом будет поставлен вопрос об избрании меры пресечения в отношении обоих фигурантов», — рассказали в управлении СКР по Тюменской области.
По версии следствия, фигуранты договорились за плату от водителей не составлять административные протоколы. Они придерживались своего соглашения с августа по октябрь 2024 года, работая на федеральной автодороге Тюмень — Омск.
Следователи продолжают следственные действия для сбора доказательств. Одному подозреваемому готовятся предъявить обвинение в получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а второму — в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
Напомним, сотрудники ФСБ почти год следили за сотрудниками ДПС. За этот срок подозреваемых заметили в получении более 50 взяток от водителей. После обыском задержали около 10 человек.