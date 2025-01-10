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Posted 10 января, 10:47

Published 10 января, 10:47

Modified 10 января, 11:00

Updated 10 января, 11:00

Управляющая компания в Тюмени вместо перерасчета украла у жильцов 23 миллиона рублей

Управляющая компания в Тюмени вместо перерасчета украла у жильцов 23 миллиона рублей

10 января 2025, 10:47
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Суд
В Тюмени одна из управляющих компаний решила не выплачивать положенные своим клиентам деньги, несмотря на прямую обязанность. Теперь за такую халатность отвечать придется перед судом.

Как рассказали представители областной прокуратуры, из-за оказания некачественной услуги ресурсоснабжающая организация вернула одной из управляющих компаний города деньги, которые она должна была пересчитать и вернуть жильцам домов в качестве компенсации за отопление и горячее водоснабжение.

Общая сумма средств, которые вернули городские ресурсники — 23 миллиона рублей. Эти деньги должны были быть распределены между жильцами и возвращены, однако управляющая компания решила этого не делать, в результате чего люди не получили ни качественную услугу, ни компенсацию.

Не помогло даже прямое обращение в прокуратуру. Прокуроры выставили директору представление о необходимости возврата средств, однако ответной реакции не последовало.

Дело было направлено в УМВД. Там возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).

Ситуация находится на контроле в прокуратуре округа.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени беларус — нелегал преследовал и жестоко избил тюменку.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Суд#Прокуратура#Новости тюмени#Управляющая компания#Управленцы
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