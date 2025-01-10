Управляющая компания в Тюмени вместо перерасчета украла у жильцов 23 миллиона рублей

Posted 10 января, 10:47
Published 10 января, 10:47
Modified 10 января, 11:00
Updated 10 января, 11:00
Как рассказали представители областной прокуратуры, из-за оказания некачественной услуги ресурсоснабжающая организация вернула одной из управляющих компаний города деньги, которые она должна была пересчитать и вернуть жильцам домов в качестве компенсации за отопление и горячее водоснабжение.
Общая сумма средств, которые вернули городские ресурсники — 23 миллиона рублей. Эти деньги должны были быть распределены между жильцами и возвращены, однако управляющая компания решила этого не делать, в результате чего люди не получили ни качественную услугу, ни компенсацию.
Не помогло даже прямое обращение в прокуратуру. Прокуроры выставили директору представление о необходимости возврата средств, однако ответной реакции не последовало.
Дело было направлено в УМВД. Там возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).
Ситуация находится на контроле в прокуратуре округа.