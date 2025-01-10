Управляющая компания в Тюмени вместо перерасчета украла у жильцов 23 миллиона рублей

Общая сумма средств, которые вернули городские ресурсники — 23 миллиона рублей. Эти деньги должны были быть распределены между жильцами и возвращены, однако управляющая компания решила этого не делать, в результате чего люди не получили ни качественную услугу, ни компенсацию.