«Порвал губу, сломал четыре зуба»: Бастрыкин взял на контроль ЧП в детсаду в Тюмени

Posted 24 февраля, 14:24
Published 24 февраля, 14:24
Modified 24 февраля, 14:26
Updated 24 февраля, 14:26
Жительница Тюмени написала в одном из городских пабликов, что ее сын получил травму пока был в детском саду. ЧП случилось на прогулке группы 20 февраля.
«Ребёнок из-за невнимательности воспитателя получил серьёзную рвано ушибленную рану нижней губы и слизистой нижней губы, сломано два молочных и два постоянных зуба. Ребёнку наложили около 10 швов!» — рассказала тюменка.
По ее словам, сыну никто не помог до ее приезда. Мама мальчика сама вызвала скорую помощь, которая забрала их в больницу. После инцидента никто из руководства детсада с обеспокоенной родительницей так и не связался.
Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств случившегося. Председатель СКР Александр Бастрыкин узнал о происшествии и поручил подготовить доклад о ходе проверки.
«Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в информцентре ведомства.
СКР возбудил уголовное дело о халатности по факту смерти ребенка после целого дня в детсаду. ЧП случилось в Тобольске. Девочке стало плохо в конце дня, ее увезли в больницу, где она умерла от менингококка.