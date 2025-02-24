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Posted 24 февраля, 14:24

Published 24 февраля, 14:24

Modified 24 февраля, 14:26

Updated 24 февраля, 14:26

Бастрыкин проверит ЧП с ребенком в детсаду Тюмени

«Порвал губу, сломал четыре зуба»: Бастрыкин взял на контроль ЧП в детсаду в Тюмени

24 февраля 2025, 14:24
Фото: 1MI.

Бастрыкин проверит ЧП с ребенком в детсаду Тюмени

Сюжет
Дети
Александр Бастрыкин решил проверить работу следователей по ЧП в одном из детских садов Тюмени. Мама воспитанника заявила, что ребенок травмировался, но не получил никакой помощи.

Жительница Тюмени написала в одном из городских пабликов, что ее сын получил травму пока был в детском саду. ЧП случилось на прогулке группы 20 февраля.

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«Ребёнок из-за невнимательности воспитателя получил серьёзную рвано ушибленную рану нижней губы и слизистой нижней губы, сломано два молочных и два постоянных зуба. Ребёнку наложили около 10 швов!» — рассказала тюменка.

По ее словам, сыну никто не помог до ее приезда. Мама мальчика сама вызвала скорую помощь, которая забрала их в больницу. После инцидента никто из руководства детсада с обеспокоенной родительницей так и не связался.

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Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств случившегося. Председатель СКР Александр Бастрыкин узнал о происшествии и поручил подготовить доклад о ходе проверки.

«Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в информцентре ведомства.

СКР возбудил уголовное дело о халатности по факту смерти ребенка после целого дня в детсаду. ЧП случилось в Тобольске. Девочке стало плохо в конце дня, ее увезли в больницу, где она умерла от менингококка.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Следственный комитет#Детские сады#Александр Бастрыкин
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