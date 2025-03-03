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Posted 3 марта, 12:04

Published 3 марта, 12:04

Modified 3 марта, 13:15

Updated 3 марта, 13:15

В Тюменской области предложили ввести смертную казнь за наркопреступления

В Тюменской области предложили ввести смертную казнь за наркопреступления

3 марта 2025, 12:04
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
В Тюменской областной думе обсуждается возможность ужесточения наказания за преступления, связанные с наркотиками. Все вопросы будет рассматривать специально сформированная рабочая группа.

В Тюменской областной Думе обсуждается инициатива о введении высшей меры наказания за наркотические преступления.

С этой целью будет сформирована рабочая группа, задача которой будет детальная проработка вопроса для дальнейшего внесения предложения в Государственную Думу.

По словам депутата Глеба Трубина, данная инициатива связана с участившимися дискуссиями в Государственной Думе о снятии моратория на высшую меру наказания. Предложение о смертной казни, особенно за распространение наркотиков среди молодежи, будет тщательно проработано в региональном парламенте, прежде чем его вынесут на федеральный уровень, пишет ура.ру.

Формирование рабочей группы станет результатом отчета УМВД по Тюменской области, запланированного на 20 марта. Ведомство предоставит депутатам статистические данные о преступности за 2024 год, включая информацию о правонарушениях, связанных с наркотиками.

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В Тюменской области сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, который скрывался от погони на угнанном авто. Ранее тюменец арендовал автомобиль, в котором оставил наркотики.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#УМВД#Наркопреступления#Преступность#Глеб Трубин#Областная дума#Смертная казнь
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