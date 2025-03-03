В Тюменской области предложили ввести смертную казнь за наркопреступления

По словам депутата Глеба Трубина, данная инициатива связана с участившимися дискуссиями в Государственной Думе о снятии моратория на высшую меру наказания. Предложение о смертной казни, особенно за распространение наркотиков среди молодежи, будет тщательно проработано в региональном парламенте, прежде чем его вынесут на федеральный уровень, пишет ура.ру.