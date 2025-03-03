В Тюменской области предложили ввести смертную казнь за наркопреступления

Posted 3 марта, 12:04
Published 3 марта, 12:04
Modified 3 марта, 13:15
Updated 3 марта, 13:15
В Тюменской областной Думе обсуждается инициатива о введении высшей меры наказания за наркотические преступления.
С этой целью будет сформирована рабочая группа, задача которой будет детальная проработка вопроса для дальнейшего внесения предложения в Государственную Думу.
По словам депутата Глеба Трубина, данная инициатива связана с участившимися дискуссиями в Государственной Думе о снятии моратория на высшую меру наказания. Предложение о смертной казни, особенно за распространение наркотиков среди молодежи, будет тщательно проработано в региональном парламенте, прежде чем его вынесут на федеральный уровень, пишет ура.ру.
Формирование рабочей группы станет результатом отчета УМВД по Тюменской области, запланированного на 20 марта. Ведомство предоставит депутатам статистические данные о преступности за 2024 год, включая информацию о правонарушениях, связанных с наркотиками.
В Тюменской области сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, который скрывался от погони на угнанном авто. Ранее тюменец арендовал автомобиль, в котором оставил наркотики.