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Posted 2 марта, 05:12

Published 2 марта, 05:12

Modified 2 марта, 05:14

Updated 2 марта, 05:14

Консервы из щенят: жительницу Тюмени обвинили в живодерстве. ФОТО

Консервы из щенят: жительницу Тюмени обвинили в живодерстве. ФОТО

2 марта 2025, 05:12
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
Стеклянные банки с закатанными туда только родившимися щенками обнаружили тюменцы на мусорке в районе дома по улице Депутатской. По словам очевидцев, таким образом одна из жительниц дома умертвляет щенков своей собаки.
«Жуткая находка на Депутатской, 14. Вот так расправляется с щенками своей собаки тюменка — закатывает в банки и выбрасывает. Семья этой женщины пьющая и маргинальная», — сообщила одна из очевидиц в сообществе ЧП Тюмень под опубликованными фото.
Фото: ЧП Тюмень

Подписчиков сообщества данные фотографии шокировали. Тюменцы отметили, что лучше бы она стерилизовала свою собаку, раз щенки не нужны.

«Кошмар какой просто в голове не укладывается. Судить за такое следует, как за убийство человека. Тогда будет порядок», — написала Марина.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в настоящее время по данному факту живодерства проводится проверка. Ее результаты станут известны чуть позже.

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Ранее «Наш Город» писал, что известного треш-стримера Руслана Гительмана, переехавшего в Тюмень, обвинили в живодерстве. Неизвестные распространили листовки, в которых было указано, что треш-блогер занимается убийством кошек и собак.

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