Консервы из щенят: жительницу Тюмени обвинили в живодерстве. ФОТО

Posted 2 марта, 05:12
Published 2 марта, 05:12
Modified 2 марта, 05:14
Updated 2 марта, 05:14
«Жуткая находка на Депутатской, 14. Вот так расправляется с щенками своей собаки тюменка — закатывает в банки и выбрасывает. Семья этой женщины пьющая и маргинальная», — сообщила одна из очевидиц в сообществе ЧП Тюмень под опубликованными фото.
Подписчиков сообщества данные фотографии шокировали. Тюменцы отметили, что лучше бы она стерилизовала свою собаку, раз щенки не нужны.
«Кошмар какой просто в голове не укладывается. Судить за такое следует, как за убийство человека. Тогда будет порядок», — написала Марина.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в настоящее время по данному факту живодерства проводится проверка. Ее результаты станут известны чуть позже.
Ранее «Наш Город» писал, что известного треш-стримера Руслана Гительмана, переехавшего в Тюмень, обвинили в живодерстве. Неизвестные распространили листовки, в которых было указано, что треш-блогер занимается убийством кошек и собак.