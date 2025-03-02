В Тюмени неизвестный разбил окно урной, чтобы зайти в подъезд. ВИДЕО

Также автор сообщения отправила видеоролик, на котором видно, что сначала мужчина пытается пройти в подъезд через дверь — дергает за ручку. Позже, заметив стоящую у подъезда металлическую урну, хватает ее, выбивает окно и проникает в подъезд, после чего поднимается на лифте на 14-1 этаж. Живет ли данный мужчина в высотке — неизвестно.