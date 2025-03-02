В Тюмени неизвестный разбил окно урной, чтобы зайти в подъезд. ВИДЕО

Posted 2 марта, 06:32
Published 2 марта, 06:32
Modified 2 марта, 06:34
Updated 2 марта, 06:34
«На Зелинского, 23/1, неадекват разбил окно в подъезде мусоркой, после чего пролез через него. Написано заявление в полицию, ищут», — сообщила подписчица редакции.
Также автор сообщения отправила видеоролик, на котором видно, что сначала мужчина пытается пройти в подъезд через дверь — дергает за ручку. Позже, заметив стоящую у подъезда металлическую урну, хватает ее, выбивает окно и проникает в подъезд, после чего поднимается на лифте на 14-1 этаж. Живет ли данный мужчина в высотке — неизвестно.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» факт произошедшего подтвердили.
«В настоящее время по данном факту происшествия проводится проверка, устанавливается личность гражданина. После установления полных обстоятельств произошедшему будет дана правовая оценка», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени заметили абсолютно голого мужчину. Он разгуливал в районе школы по улице Пржевальского. Эксгибициониста задержали сотрудники полиции.