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Posted 28 февраля, 11:18

Published 28 февраля, 11:18

Modified 28 февраля, 11:20

Updated 28 февраля, 11:20

В подъезде тюменской многоэтажки поселились бомжи-молодожены

Уже устроили пожар: в подъезде тюменской многоэтажки поселились бомжи-молодожены

28 февраля 2025, 11:18
Фото: 1MI.

В подъезде тюменской многоэтажки поселились бомжи-молодожены

Сюжет
УМВД
Необычные соседи поселились прямо на лестничной клетке в подъезде дома по улице 30 лет Победы, 105. По словам местных жителей, выгнать пару уже пытались сотрудники полиции, представители УК, но пока это результата не принесло.
«На протяжении нескольких месяцев мужчина-бомж проживал на втором этаже предлифтовой площадки. Регулярные звонки в полицию результатов не приносят, управляющая компания пыталась выселить его и своими силами, и через полицию, но все тщетно. Уже был пожар в доме по вине данного мужчины. А сейчас он женился. И, видимо, скоро здесь появятся еще и дети. Нам никто не может помочь избавиться от таких соседей», — посетовали жильцы дома в сообществе ЧС Тюмень.
Фото: ЧС Тюмень

В комментариях под опубликованным постом тюменцы отметили, что «соседей-молодоженов» нужно «выселять» силой.

«У нас в подъезде тоже такое „дитя галактики“ как-то поселилось. В чате дома собрались двое мужчин и довольно грубо выселили вонючку. Он вернулся — снова вывели. Опять пришел. В его третье его пришествие жильца дома пообещали, что если еще раз он вернется, то без верхней одежды пойдет гулять на мороз. Больше его не видели, наверное, нашел другой подъезд», — отметил Евгений К.
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«Надо этим соседям посоветовать пойти жить в приют, что находится на Коммунистической. Правда, там пить нельзя. Да и режим надо соблюдать, работать. Обычно таким людям все это не интересно», — написала Ольга В.

Также горожане посоветовали обратиться жителям дома в прокуратуру для ускорения решения вопроса с выселением бомжей из подъезда.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что о гражданах, поселившихся гражданах в подъезде дома по улице 30 лет Победы, сотрудникам полиции известно.

«С данными гражданами неоднократно проводились профилактические беседы. Информация передана сотрудникам Областного центра социальной адаптации и ресоциализации», — сообщили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний шесть лет сократилось число нищих — с 230 тысяч до 176 тысяч человек. В регионе 2018 года регистрируется снижение числа жителей с доходами ниже прожиточного минимума или 17 773 рублей.

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