Уже устроили пожар: в подъезде тюменской многоэтажки поселились бомжи-молодожены

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний шесть лет сократилось число нищих — с 230 тысяч до 176 тысяч человек. В регионе 2018 года регистрируется снижение числа жителей с доходами ниже прожиточного минимума или 17 773 рублей.