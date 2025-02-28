Уже устроили пожар: в подъезде тюменской многоэтажки поселились бомжи-молодожены

Posted 28 февраля, 11:18
Published 28 февраля, 11:18
Modified 28 февраля, 11:20
Updated 28 февраля, 11:20
«На протяжении нескольких месяцев мужчина-бомж проживал на втором этаже предлифтовой площадки. Регулярные звонки в полицию результатов не приносят, управляющая компания пыталась выселить его и своими силами, и через полицию, но все тщетно. Уже был пожар в доме по вине данного мужчины. А сейчас он женился. И, видимо, скоро здесь появятся еще и дети. Нам никто не может помочь избавиться от таких соседей», — посетовали жильцы дома в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под опубликованным постом тюменцы отметили, что «соседей-молодоженов» нужно «выселять» силой.
«У нас в подъезде тоже такое „дитя галактики“ как-то поселилось. В чате дома собрались двое мужчин и довольно грубо выселили вонючку. Он вернулся — снова вывели. Опять пришел. В его третье его пришествие жильца дома пообещали, что если еще раз он вернется, то без верхней одежды пойдет гулять на мороз. Больше его не видели, наверное, нашел другой подъезд», — отметил Евгений К.
«Надо этим соседям посоветовать пойти жить в приют, что находится на Коммунистической. Правда, там пить нельзя. Да и режим надо соблюдать, работать. Обычно таким людям все это не интересно», — написала Ольга В.
Также горожане посоветовали обратиться жителям дома в прокуратуру для ускорения решения вопроса с выселением бомжей из подъезда.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что о гражданах, поселившихся гражданах в подъезде дома по улице 30 лет Победы, сотрудникам полиции известно.
«С данными гражданами неоднократно проводились профилактические беседы. Информация передана сотрудникам Областного центра социальной адаптации и ресоциализации», — сообщили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний шесть лет сократилось число нищих — с 230 тысяч до 176 тысяч человек. В регионе 2018 года регистрируется снижение числа жителей с доходами ниже прожиточного минимума или 17 773 рублей.