Удерживали до приезда полицейских. В угнанном авто у тюменца обнаружили мефедрон

Posted 26 февраля, 06:06
Published 26 февраля, 06:06
Modified 26 февраля, 06:08
Updated 26 февраля, 06:08
В Тюменской области сотрудники полиции при содействии очевидцев задержали 38-летнего жителя деревни Зырянка. Об этом информирует пресс-служба областного управления МВД.
48-летний жителя Тюмени обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля Kia Soul. Инцидент произошел на автомойке в деревне Каменка. Потерпевший оставил машину сушиться на стоянке, а сам отлучился в помещение мойки. Этим воспользовался 38-летний подозреваемый, который залез в салон и поехал в сторону Ирбитского тракта.
В погоню за преступником отправились очевидцы и потерпевший, но 28-м километре тракта угонщик угодил в кювет. До прибытия полиции гражданам пришлось его удерживать.
Задержанный рассказал, что ранее на арендованном Geely врезался в ограждение частного дома в Каменке. Убегая, он увидел оставленный без присмотра автомобиль и решил на нем скрыться с места преступления.
Выяснилось, что задержанный ранее судим, и имеет признаки наркотического опьянения, при этом от освидетельствования он отказался. В отношении него был составлен административный протокол.
В салоне Geely полицейские обнаружили два пакетика с мефедроном и N-метилэфедроном, задержанный пояснил, что приобрел их для себя.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за угон и хранение наркотиков. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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