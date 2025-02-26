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Posted 26 февраля, 06:06

Published 26 февраля, 06:06

Modified 26 февраля, 06:08

Updated 26 февраля, 06:08

Удерживали до приезда полицейских. В угнанном авто у тюменца обнаружили мефедрон

Удерживали до приезда полицейских. В угнанном авто у тюменца обнаружили мефедрон

26 февраля 2025, 06:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Полиция
Ранее судимый тюменец повредил частный забор арендованным автомобилем, в его салоне обнаружили наркотики. От погони от скрывался на угнанном авто.

В Тюменской области сотрудники полиции при содействии очевидцев задержали 38-летнего жителя деревни Зырянка. Об этом информирует пресс-служба областного управления МВД.

48-летний жителя Тюмени обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля Kia Soul. Инцидент произошел на автомойке в деревне Каменка. Потерпевший оставил машину сушиться на стоянке, а сам отлучился в помещение мойки. Этим воспользовался 38-летний подозреваемый, который залез в салон и поехал в сторону Ирбитского тракта.

В погоню за преступником отправились очевидцы и потерпевший, но 28-м километре тракта угонщик угодил в кювет. До прибытия полиции гражданам пришлось его удерживать.

Задержанный рассказал, что ранее на арендованном Geely врезался в ограждение частного дома в Каменке. Убегая, он увидел оставленный без присмотра автомобиль и решил на нем скрыться с места преступления.

Выяснилось, что задержанный ранее судим, и имеет признаки наркотического опьянения, при этом от освидетельствования он отказался. В отношении него был составлен административный протокол.

В салоне Geely полицейские обнаружили два пакетика с мефедроном и N-метилэфедроном, задержанный пояснил, что приобрел их для себя.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за угон и хранение наркотиков. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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В Тюмени на 10% подорожал ремонт китайских автомобилей. Рост цен спровоцировала стоимость на автозапчасти.

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#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюмень#Полиция#Наркотики#Угон
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