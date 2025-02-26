Удерживали до приезда полицейских. В угнанном авто у тюменца обнаружили мефедрон

48-летний жителя Тюмени обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля Kia Soul. Инцидент произошел на автомойке в деревне Каменка. Потерпевший оставил машину сушиться на стоянке, а сам отлучился в помещение мойки. Этим воспользовался 38-летний подозреваемый, который залез в салон и поехал в сторону Ирбитского тракта.