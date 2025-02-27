В Тюмени построят дорогу, наливайки пойдут против правил, а самокат открыл сезон ДТП

Владельцы точек по продаже спиртного в Тюмени не планируют соблюдать запрет на ночную торговлю, рассказал один из бизнесменов. И сейчас не все наливайки в жилых домах закрываются в положенные 23:00, а работают до 01:00. Часть заведений работает круглосуточно и не намерена менять график в марте.