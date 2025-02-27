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Posted 27 февраля, 13:07

Published 27 февраля, 13:07

Modified 27 февраля, 13:09

Updated 27 февраля, 13:09

В Тюмени построят дорогу, наливайки пойдут против правил, а самокат открыл сезон ДТП

В Тюмени построят дорогу, наливайки пойдут против правил, а самокат открыл сезон ДТП

27 февраля 2025, 13:07
Фото: 1MI.
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Новую дорогу построят для удобства жителей ЖК «Колумб» в Тюмени. наливайки не планируют менять график работы при новых правилах. В области произошла первая в сезоне авария с электросамокатом.

Новая дорога в Тюмени свяжет Московский тракт и Объездную

Власти Тюмени готовы потратить семь миллионов рублей на строительство новой дороги. Планируется продлить улицу Первооткрывателей на участке от Московского тракта до Объездной дороги. Жители ЖК «Колумб» получат долгожданный удобный проезд.

Специалисты должны разработать проектную документацию до 31 декабря 2025 года, а государственную экспертизу провести до 20 декабря.

В Тюмени от объездной до Московского тракта построят дорогу через ЖК «Колумб»
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Тюменцам назвали районы под угрозой затопления весной

Три района в Тюмени попали под угрозу подтопления во время весеннего паводка: Лесобаза, ДОК и левый берег Туры. Специалисты в правительстве региона высчитали, что при подъеме воды в реках 12,6 га городской территории могут уйти под воду.

Вода в Туре должна подняться до отметки 1000 сантиметров, чтобы произошло затопление.

Несколько районов в Тюмени в зоне риска затопления. Среди них Док и Лесобаза
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Наливайки хотят уклониться от комендантского часа

Владельцы точек по продаже спиртного в Тюмени не планируют соблюдать запрет на ночную торговлю, рассказал один из бизнесменов. И сейчас не все наливайки в жилых домах закрываются в положенные 23:00, а работают до 01:00. Часть заведений работает круглосуточно и не намерена менять график в марте.

«Ничего не изменится», — сказал бизнесмен. Он отметил, что подобные торговые точки редко проверяют, поэтому владельцы пользуются ситуацией. Некоторые могут сократить рабочее время после введения новых правил, но в части работы днем, а не ночью.

Тюменские предприниматели будут продолжать торговать алкоголем по ночам
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Суд арестовал подозреваемых во взятках сотрудников ДПС

Суд по ходатайству следователей взял под стражу двух инспекторов ДПС по делу о коррупции. Они пробудут в изоляторе до 25 апреля, после чего возможно продление ареста или расследование могут закончить.

Появились подробности о личностях фигурантов уголовного дела. Одному сотруднику ДПС 26 лет, другому — 28 лет. кто исполнял какую роль согласно сговору, не уточняется. Известно, что один из них получил обвинение в мелком взяточничестве.

Тюменские автоинспекторы отправлены в СИЗО за взятки
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Курьер на электровелосипеде открыл сезон аварий с СИМ

ГАИ Тюменской области сообщила о первом ДТП с электросамокатом в этом году. Авария случилась вечером 26 февраля во время буксировки самоката за электровелосипедом. Трос между ними натянулся из-за несогласованности действий и сбил с ног женщину. Тюменка получила травмы. Водитель элекстросамоката привлечен к административной ответственности.

Открыл сезон: в Тюмени самокат сбил женщину на остановке
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