В Тюмени построят дорогу, наливайки пойдут против правил, а самокат открыл сезон ДТП

Posted 27 февраля, 13:07
Published 27 февраля, 13:07
Modified 27 февраля, 13:09
Updated 27 февраля, 13:09
Власти Тюмени готовы потратить семь миллионов рублей на строительство новой дороги. Планируется продлить улицу Первооткрывателей на участке от Московского тракта до Объездной дороги. Жители ЖК «Колумб» получат долгожданный удобный проезд.
Специалисты должны разработать проектную документацию до 31 декабря 2025 года, а государственную экспертизу провести до 20 декабря.
Три района в Тюмени попали под угрозу подтопления во время весеннего паводка: Лесобаза, ДОК и левый берег Туры. Специалисты в правительстве региона высчитали, что при подъеме воды в реках 12,6 га городской территории могут уйти под воду.
Вода в Туре должна подняться до отметки 1000 сантиметров, чтобы произошло затопление.
Владельцы точек по продаже спиртного в Тюмени не планируют соблюдать запрет на ночную торговлю, рассказал один из бизнесменов. И сейчас не все наливайки в жилых домах закрываются в положенные 23:00, а работают до 01:00. Часть заведений работает круглосуточно и не намерена менять график в марте.
«Ничего не изменится», — сказал бизнесмен. Он отметил, что подобные торговые точки редко проверяют, поэтому владельцы пользуются ситуацией. Некоторые могут сократить рабочее время после введения новых правил, но в части работы днем, а не ночью.
Суд по ходатайству следователей взял под стражу двух инспекторов ДПС по делу о коррупции. Они пробудут в изоляторе до 25 апреля, после чего возможно продление ареста или расследование могут закончить.
Появились подробности о личностях фигурантов уголовного дела. Одному сотруднику ДПС 26 лет, другому — 28 лет. кто исполнял какую роль согласно сговору, не уточняется. Известно, что один из них получил обвинение в мелком взяточничестве.
ГАИ Тюменской области сообщила о первом ДТП с электросамокатом в этом году. Авария случилась вечером 26 февраля во время буксировки самоката за электровелосипедом. Трос между ними натянулся из-за несогласованности действий и сбил с ног женщину. Тюменка получила травмы. Водитель элекстросамоката привлечен к административной ответственности.