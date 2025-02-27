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Posted 27 февраля, 02:41

Published 27 февраля, 02:41

Modified 27 февраля, 09:44

Updated 27 февраля, 09:44

Тюменские предприниматели будут продолжать торговать алкоголем по ночам

Тюменские предприниматели будут продолжать торговать алкоголем по ночам

27 февраля 2025, 02:41
Фото: nashgorod.ru.
Сюжет
Алкоголь
Запрет тюменских властей на торговлю спиртными напитками в ночные часы предприниматели намерены игнорировать. Продажа данной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах будет запрещена уже с 1 марта.

В Тюмени значительная часть владельцев кафе и магазинов, реализующих разливные напитки в многоквартирных домах или в непосредственной близости от них, не намерена подчиняться введенному властями запрету на ночную продажу алкоголя.

По словам одного из местных бизнесменов, на данный момент большинство тюменских «наливаек» закрываются в 23:00, но некоторые продолжают продавать пиво до часу ночи. Он утверждает, что для соответствия новым правилам многие просто уменьшат время работы, но многие не станут реагировать на это решение. «Ничего не изменится», — заявил источник ura.ru.

Он также добавил, что некоторые магазины в Тюмени, маскирующиеся под кафе, продают алкоголь круглые сутки, так как проверки в них проводятся крайне редко.

Напомним, власти регламентировали продажу разливных напитков в кафе, расположенных в жилых домах с 1 марта. Бизнесмены не могут продавать алкоголь с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 8:00. В нерабочие праздничные дни, пятницу и субботу торговать разрешено с 23:00 до 9:00.

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Более подробно «Наш город» писал здесь. Около 800 точек продаж должны перестроить работу своих заведений с 1 марта 2025 года в Тюмени.

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