Тюменские предприниматели будут продолжать торговать алкоголем по ночам

По словам одного из местных бизнесменов, на данный момент большинство тюменских «наливаек» закрываются в 23:00, но некоторые продолжают продавать пиво до часу ночи. Он утверждает, что для соответствия новым правилам многие просто уменьшат время работы, но многие не станут реагировать на это решение. «Ничего не изменится», — заявил источник ura.ru.