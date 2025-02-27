Открыл сезон: в Тюмени самокат сбил женщину на остановке

Posted 27 февраля, 12:07
Published 27 февраля, 12:07
Modified 27 февраля, 12:09
Updated 27 февраля, 12:09
ЧП случилось вечером 26 февраля на улице Республики. Курьер на электровелосипеде буксировал по тротуару электросамокат на гибкой сцепке. Проезжая мимо остановки, водитель электровелосипеда повернул влево, а водитель электросамоката вправо. В итоге тросом сбило с ног 50-летнюю женщину. Она получила травмы.
«Водитель элекстросамоката привлечен к административной ответственности за отсутствие права управления транспортом», — рассказал начальник Управления ГАИ Тюменской области Андрей Миллер.
По данным областной Госавтоинспекции, в 2024 году в регионе произошло 192 ДТП с участием СИМ. Два человека погибли, 202 пострадали. Доказано, что 191 авария произошла по вине водителей СИМ.
Ранее суд в Тюмени вынес приговор в отношении местного жителя, попавшего в ДТП на самокате. В момент аварии мужчина был пьян.