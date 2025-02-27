nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 12:07

Published 27 февраля, 12:07

Modified 27 февраля, 12:09

Updated 27 февраля, 12:09

В Тюмени случилось первое ДТП с самокатом

Открыл сезон: в Тюмени самокат сбил женщину на остановке

27 февраля 2025, 12:07
Фото: ГАИ ТО.

В Тюмени случилось первое ДТП с самокатом

Первое ДТП с участием электровелосипеда и самоката случилось в Тюмени. СИМ сбили с ног женщину на автобусной остановке. ГАИ разбирается в обстоятельствах происшествия.

ЧП случилось вечером 26 февраля на улице Республики. Курьер на электровелосипеде буксировал по тротуару электросамокат на гибкой сцепке. Проезжая мимо остановки, водитель электровелосипеда повернул влево, а водитель электросамоката вправо. В итоге тросом сбило с ног 50-летнюю женщину. Она получила травмы.

Фото: ГАИ ТО
«Водитель элекстросамоката привлечен к административной ответственности за отсутствие права управления транспортом», — рассказал начальник Управления ГАИ Тюменской области Андрей Миллер.
В Тюмени кота и кошку выбросили на снег в пакете
Узнать подробнее

По данным областной Госавтоинспекции, в 2024 году в регионе произошло 192 ДТП с участием СИМ. Два человека погибли, 202 пострадали. Доказано, что 191 авария произошла по вине водителей СИМ.

Ранее суд в Тюмени вынес приговор в отношении местного жителя, попавшего в ДТП на самокате. В момент аварии мужчина был пьян.

Читайте также:
Тюменские силовики провели массовые задержания сотрудников ДПС в Голышманово«Ты — мямля в зеленом костюме!» Тюменка заняла место для инвалидов и закатила скандалНа трассе Тюмень-Ханты-Мансийск автоинспекторы задержали машину с нелегалами
#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#ДПС#Электросамокаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика