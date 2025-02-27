Открыл сезон: в Тюмени самокат сбил женщину на остановке

ЧП случилось вечером 26 февраля на улице Республики. Курьер на электровелосипеде буксировал по тротуару электросамокат на гибкой сцепке. Проезжая мимо остановки, водитель электровелосипеда повернул влево, а водитель электросамоката вправо. В итоге тросом сбило с ног 50-летнюю женщину. Она получила травмы.