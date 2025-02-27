Тюменские автоинспекторы отправлены в СИЗО за взятки

На основании запроса следователя из Голышмановского межрайонного отдела Следственного комитета по Тюменской области, суд принял решение об аресте двух сотрудников ГИБДД из МО МВД России «Голышмановский». Им предъявлены обвинения в получении взяток, в зависимости от степени участия каждого в преступлении.