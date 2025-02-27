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Posted 27 февраля, 08:18

Published 27 февраля, 08:18

Modified 27 февраля, 08:22

Updated 27 февраля, 08:22

Тюменские автоинспекторы отправлены в СИЗО за взятки

Тюменские автоинспекторы отправлены в СИЗО за взятки

27 февраля 2025, 08:18
Фото: 1MI.
В Тюменской области взяты под стражу сотрудники ГИБДД, которые обвиняются в получении взяток. В изоляторе они пробудут до 25 апреля 2025 года.

На основании запроса следователя из Голышмановского межрайонного отдела Следственного комитета по Тюменской области, суд принял решение об аресте двух сотрудников ГИБДД из МО МВД России «Голышмановский». Им предъявлены обвинения в получении взяток, в зависимости от степени участия каждого в преступлении.

Как сообщает объединенная региональная пресс-служба судебной системы, подозреваемые 26-летний Андрей И. и 28-летний Виталий Ч., будут находиться под стражей до 25 апреля.

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По предварительной информации, в период с августа по октябрь 2024 года инспекторы ДПС, действуя по сговору, регулярно принимали незаконные вознаграждения от водителей, передвигавшихся по федеральной трассе «Тюмень-Омск».

Взамен полученных денежных средств, сотрудники ДПС не оформляли необходимые протоколы о зафиксированных административных нарушениях.

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Ранее «Наш город» сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников ДПС в Голышмановском районе, у которых днем прошли обыски. Обоим грозит обвинение во взяточничестве.

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#Ксения Мальчева#Видео#Тюмень#ГИБДД#СИЗО#Следственный комитет#ДПС#Взятки#Голышмановский район
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