Тюменские автоинспекторы отправлены в СИЗО за взятки

Posted 27 февраля, 08:18
Published 27 февраля, 08:18
Modified 27 февраля, 08:22
Updated 27 февраля, 08:22
На основании запроса следователя из Голышмановского межрайонного отдела Следственного комитета по Тюменской области, суд принял решение об аресте двух сотрудников ГИБДД из МО МВД России «Голышмановский». Им предъявлены обвинения в получении взяток, в зависимости от степени участия каждого в преступлении.
Как сообщает объединенная региональная пресс-служба судебной системы, подозреваемые 26-летний Андрей И. и 28-летний Виталий Ч., будут находиться под стражей до 25 апреля.
По предварительной информации, в период с августа по октябрь 2024 года инспекторы ДПС, действуя по сговору, регулярно принимали незаконные вознаграждения от водителей, передвигавшихся по федеральной трассе «Тюмень-Омск».
Взамен полученных денежных средств, сотрудники ДПС не оформляли необходимые протоколы о зафиксированных административных нарушениях.
Ранее «Наш город» сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников ДПС в Голышмановском районе, у которых днем прошли обыски. Обоим грозит обвинение во взяточничестве.