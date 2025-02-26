Коррупция, взятки, беспредел: топ громких скандалов в тюменской ГАИ

Posted 26 февраля, 09:45
Published 26 февраля, 09:45
Modified 26 февраля, 09:47
Updated 26 февраля, 09:47
Тюменская Госавтоинспекция снова оказалась в центре скандала. Аресты более десяти сотрудников, подозреваемых в получении крупных взяток, стали продолжением того, что давно тянуло за собой цепочку коррупционных дел. Взятки, которые инспекторы принимали от водителей, стали не просто обычной практикой, а реальной угрозой для законности и доверия к государственным структурам.
Один из ярких примеров незаконной деятельности в ГИБДД Тюменской области связан с делом бывшего начальника ГИБДД Тюменской области Александра Селюнина, который в 2022 году был приговорен к 4,5 годам колонии за организацию коррупционных схем, в том числе за сдачу экзаменов на водительские права. Суд признал его виновным в совершении нескольких преступлений, в числе которых: 4 эпизода преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе), а также 9 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя).
Однако это далеко не единственный пример громкого ареста. Почему-то исторически сложилось, что почти каждые 5 лет кто-то из руководителей попадает в скандал.
Игорь Киселев начал карьеру в ГИБДД в 1989 году, а в 2003 году был назначен начальником ГИБДД Тюменской области. В 2005 году против него было возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями. Киселева обвиняли в незаконной выдаче «красивых номеров» и в легализации имущества, приобретенного преступным путем. Он также оказался вовлечен в оформление автомобиля BMW X-5, который находился в международном розыске, как бесхозный. В результате Киселев был приговорен к пяти годам колонии, но вскоре был освобожден условно-досрочно.
Карьера Василия Стафеева в правоохранительных органах началась еще в 1973 году, с должности инспектора уголовного розыска в Тюмени. Затем он продолжил службу в Лабытнанги, где возглавил отделение угрозыска, и позже стал начальником ГОВД. В период с 1996 по 2003 годы Стафеев занимал пост начальника ГИБДД Тюменской области, сначала его служба не была омрачена скандалами. Однако всё изменилось, когда он стал руководителем службы криминальной полиции.
В 2006 году Стафеев был арестован с сумкой, в которой находилось 200 тысяч долларов. По версии прокуратуры, деньги были предназначены бывшему сотруднику МВД Армении, с которым Стафеев планировал договориться о своем повышении до генерала и переводе в Москву. Однако в 2007 году суд признал его невиновным и освободил прямо в зале суда, хотя к тому времени он уже был отстранен от должности.
Валерий Смолин служил в МВД более 20 лет, до того как возглавил ГИБДД Тюменской области. Однако его карьера завершилась скандалом: в 2007 году его задержали по обвинению в коррупции. Следствие установило, что он продал здание ГИБДД и незаконно получил материальную помощь от сельхозпредприятий. Смолин был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к штрафу в 3 тысячи рублей.
Михаил Киселев стал начальником ГИБДД Тюменской области в 2016 году, однако уже через два года ушел на пенсию по выслуге лет. Вскоре после ухода с должности он оказался в центре скандала. Его обвиняли в превышении должностных полномочий, а поводом для расследования послужила выдача «красивых номеров». Суд вынес решение о прекращении уголовного дела с назначением штрафа в 30 тысяч рублей.
Как следствие подобных инцидентов, отношение населения к сотрудникам органов становится неоднозначным. На фоне того, что регион периодически входит в число худших по численности ДТП, случаи с продажей прав и прочими коррупционными схемами вызывают серьезные опасения.
Эксперты утверждают, что одним из ключевых факторов, приводящих к коррупции в Госавтоинспекции, является слабая система контроля.
«В первую очередь нужно принять меры для поднятия морального облика сотрудника Госавтоинспекции. При назначении на должность нужно смотреть на весь послужной список и исходить из того, чтобы не было нареканий к работе сотрудника. Конечно, должны быть и соответственные проверки, их должно стать больше», — рассказал «Нашему городу» тюменский адвокат Павел Руснаков.
С этим заявлением согласен и юрист Константин Долгих, который утверждает, что в частотности коррупционных эпизодов виноваты и другие надзорные ведомства.
«Кто назначает этих людей на должности? Министерство внутренних дел. Это и их промах в том числе. Кто контролирует работу силовиков, чтобы эпизодов коррупционных не было? Федеральные органы государственной власти. У нас очень слабое государственное регулирование в вопросах выбора руководителей силовых ведомств», — считает правозащитник.
Эксперты считают, что Госавтоинспекция, как и другие правоохранительные органы, страдает от недостатка внутреннего контроля, и этого не исправит даже самое жесткое законодательство.
«Коррупция в таких структурах порой становится системой, а не случайным явлением», — говорит Долгих.
Эксперты также указывают на необходимость создания независимых органов, которые могли бы контролировать деятельность сотрудников ГИБДД и в случае необходимости проводить проверки.
«Коррумпированность системы в Госавтоинспекции приводит к провалам в работе самой системы. Нарекания к работе местных силовиков были давно и есть сейчас. Сдерживание коррупции требует внедрения законодательных и практических мер. В их числе обязательное и прозрачное декларирование доходов, реформа кадровой политики, ужесточение законодательства и усиление надзора», — говорит политолог Максим Дерябин.
Коррупция в государственных органах, в том числе в Госавтоинспекции, часто является следствием системы вознаграждений, которая поощряет нарушения. Некоторые сотрудники, как, например, Александр Селюнин, занимавшийся незаконной сдачей экзаменов на права, создают условия для системных злоупотреблений. Сотрудники ГИБДД, занятые в интенсивном взаимодействии с гражданами, могут легко попасть в ситуации, где взятки становятся не только источником личной выгоды, но и частью служебной практики.
Чтобы минимизировать такие случаи коррупции и конфликты в Госавтоинспекции Тюменской области, по мнению экспертов необходимо предпринять несколько шагов.
Один из ключевых — это реформа системы внутреннего контроля и создание независимых структур для проверки деятельности сотрудников ГИБДД. Повышение прозрачности в работе правоохранительных органов может существенно снизить уровень коррупции и конфликтных ситуаций.
Внедрение новых технологий мониторинга и видеонаблюдения за действиями сотрудников ГИБДД, а также создание анонимных каналов для подачи жалоб со стороны водителей могут значительно уменьшить вероятность коррупции и злоупотреблений со стороны правоохранителей.
Важно также внедрять образовательные программы для сотрудников полиции, направленные на повышение их этических стандартов и усиление личной ответственности. Коррупция часто процветает именно там, где отсутствует система нравственных ориентиров и где служебные полномочия используются для личной выгоды.
Коррупция в Госавтоинспекции Тюменской области — это серьезная проблема, которая требует комплексного подхода. Реформа системы, улучшение внутреннего контроля, повышение зарплат и внедрение новых технологий могут стать важными шагами в борьбе с коррупцией и в улучшении доверия граждан к правоохранительным органам региона и эффективности работы структуры.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что арестованного замгубернатора ХМАО конвоируют в Тюмень, чтоб он стал сговорчивее.