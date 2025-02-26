Коррупция, взятки, беспредел: топ громких скандалов в тюменской ГАИ

Один из ярких примеров незаконной деятельности в ГИБДД Тюменской области связан с делом бывшего начальника ГИБДД Тюменской области Александра Селюнина, который в 2022 году был приговорен к 4,5 годам колонии за организацию коррупционных схем, в том числе за сдачу экзаменов на водительские права. Суд признал его виновным в совершении нескольких преступлений, в числе которых: 4 эпизода преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе), а также 9 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя).