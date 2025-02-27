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Posted 27 февраля, 02:08

Published 27 февраля, 02:08

Modified 27 февраля, 02:21

Updated 27 февраля, 02:21

В Тюмени от объездной до Московского тракта построят дорогу через ЖК «Колумб»

В Тюмени от объездной до Московского тракта построят дорогу через ЖК «Колумб»

27 февраля 2025, 02:08
Фото: 1MI.
В Тюмени в ЖК «Колумб» появится новая дорога, которая свяжет Московский тракт и объездную. Стоимость проекта власти оценили в 7 миллионов рублей.

В Тюмени проходит государственная экспертиза, которая предусматривает создание новой дороги в районе ЖК «Колумб».

Данный объект позволит соединить обходную дорогу с Московским трактом.

В документах администрации города указано, что срок окончания экспертизы — до 20 декабря, а до 31 декабря 2025 года необходимо разработать проектную документацию по объекту: «Строительство улица Первооткрывателей на участке от Московского тракта до Обхода Тюмени», пишет ura.ru.

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Тюменцам перечислили наиболее аварийные участки в городе. Выяснилось, что в центре Тюмени находятся перекрестки, которые являются самыми аварийными.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Тюменцы#Дорога#Московский тракт#Объездная
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