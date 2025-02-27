В Тюмени от объездной до Московского тракта построят дорогу через ЖК «Колумб»

Posted 27 февраля, 02:08
Published 27 февраля, 02:08
Modified 27 февраля, 02:21
Updated 27 февраля, 02:21
В Тюмени проходит государственная экспертиза, которая предусматривает создание новой дороги в районе ЖК «Колумб».
Данный объект позволит соединить обходную дорогу с Московским трактом.
В документах администрации города указано, что срок окончания экспертизы — до 20 декабря, а до 31 декабря 2025 года необходимо разработать проектную документацию по объекту: «Строительство улица Первооткрывателей на участке от Московского тракта до Обхода Тюмени», пишет ura.ru.
Тюменцам перечислили наиболее аварийные участки в городе. Выяснилось, что в центре Тюмени находятся перекрестки, которые являются самыми аварийными.