В Тюмени от объездной до Московского тракта построят дорогу через ЖК «Колумб»

В документах администрации города указано, что срок окончания экспертизы — до 20 декабря, а до 31 декабря 2025 года необходимо разработать проектную документацию по объекту: «Строительство улица Первооткрывателей на участке от Московского тракта до Обхода Тюмени», пишет ura.ru.