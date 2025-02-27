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Posted 27 февраля, 07:49

Published 27 февраля, 07:49

Modified 27 февраля, 10:14

Updated 27 февраля, 10:14

Несколько районов Тюмени оказались в зоне риска затопления

Несколько районов в Тюмени в зоне риска затопления. Среди них Док и Лесобаза

27 февраля 2025, 07:49
Фото: 1MI.

Несколько районов Тюмени оказались в зоне риска затопления

Сюжет
Тура
В Тюмени три района попадают под угрозу быть затопленными. В соответствующем реестре указано, в риске находятся часть Лесобазы, ДОК и левый берег Туры.

В Тюмени несколько районов внесены в список, которые могут быть затоплены. Данная информация размещена в реестре территорий, попадающих под угрозу затопления

Этот перечень был составлен правительством региона. Согласно документу, из-за высокого уровня воды во время весеннего половодья, под угрозой подтопления находится 12,6 гектаров городской территории, а также существует опасность затопления 194 населенных пунктов.

В Тюмени в зону риска входят часть Лесобазы в Ленинском округе, микрорайон ДОК и территория на левом берегу реки Туры в Центральном округе, пишет ura.ru.

В реестре отмечается, что критическая отметка уровня воды в Туре, при превышении которой произойдет затопление, составляет 1000 сантиметров. Наиболее значительное наводнение в областном центре наблюдалось в 1979 году.

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Ранее «Наш город» писал, что весной 2025 года под угрозой половодья находятся 194 населенных пункта.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Тура#Затопление#Лесобаза#ДОК
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