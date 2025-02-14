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Posted 14 февраля, 13:37

Published 14 февраля, 13:37

Modified 14 февраля, 13:39

Updated 14 февраля, 13:39

Суды готовятся к искам после СВО, а тюменский мэр объявил войну бесплатным парковкам

Суды готовятся к искам после СВО, а тюменский мэр объявил войну бесплатным парковкам

14 февраля 2025, 13:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
Стоимость минимального набора необходимых товаров в области заметно выросла. Власти готовятся потратить миллиарды на новую развязку около Тобольска. В Тюмени объявили войну неправильной парковке.

Цены на товары из потребительской корзины снова выросли

Стоимость потребкорзины в Тюменской области выросла почти на 1000 рублей за четыре месяца. В конце 2024 года этот показатель вышел на рекордный уровень 21,4 тыс. рублей.

В минимальный набор товаров и услуг входят 30 видов продуктов, 41 непродовольственный товар и 12 видов услуг. В среднем про России тот же набор обходится в 23,7 тыс. рублей.

В Тюменской области увеличилась стоимость потребительской корзины
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Мэр Афанасьев объявил войну стихийным парковкам

Тюменская мэрия пошла навстречу горожанам, которые жалуются на автомобили, припаркованные на газонах, тротуарах и у остановок. Тюменские власти перешили перенять опыт других больших городов и штрафовать за брошенные в неположенном месте машины. Это коснется даже тех, кто оставит машину в месте без запрещающего знака.

Мэр Максим Афанасьев дал указания ГАИ усилить контроль за соблюдением правил парковки. Сведения о нарушителях также будет собирать системы фото- и видеофиксации, которую оплатят их бюджета.

Мэр Тюмени объявил войну стихийным парковкам
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Около Тобольска построят новую дорожную развязку

ФКУ «Уралуправтодор» готовит проект дорожной развязки в районе Абалака. Трассу P-404 до Тобольска все равно будут реконструировать, вот и решили совместить. Документы готовят, планируется, что их передадут на экспертизу до конца года. Строительство развязки ожидается закончить в 2027 году.

Проект обойдется бюджету в 11,5 млрд рублей.

В районе Тобольска к 2027 году возведут новую дорожную развязку
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Суды Тюменской области готовятся к волне исков после окончания СВО

Количество гражданских дел в регионе уже выросло. При этом, в регион вернулись около 10% тюменцев, отправившихся в зону СВО по контракту. Нередки стали случаи отказов в выплатах за ранения. Органы власти по всем проблемным моментам отправляют граждан в суд.

В области не хватает судей, и большая нагрузка после окончания спецоперации может стать для судебной системы настоящим испытанием.

Тюменские суды ожидают шквала исков после конца СВО
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В Тюмени ищут нового хозяина для редкого пикапа

В Тюмени выставили на продажу редкий пикап ГАЗ-2308 «Атаман». За выпущенный 25 лет назад на Горьковском автозаводе автомобиль просят 3,4 млн рублей. Пикап прошел всего 43 тыс. км, остается на ходу и не требует ремонта.

Модель сняли с производства в 2001 году. А всего с 1995 года с конвейера сошло несколько десятков таких автомобилей.

Редкий пикап «Атаман» выставили на продажу в Тюмени
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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тобольск#Парковки#Дорожное строительство#СВО#Итоги
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