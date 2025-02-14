Суды готовятся к искам после СВО, а тюменский мэр объявил войну бесплатным парковкам

Тюменская мэрия пошла навстречу горожанам, которые жалуются на автомобили, припаркованные на газонах, тротуарах и у остановок. Тюменские власти перешили перенять опыт других больших городов и штрафовать за брошенные в неположенном месте машины. Это коснется даже тех, кто оставит машину в месте без запрещающего знака.