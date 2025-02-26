Сотрудники ДПС попались на взятках, а Тюменской области грозит критический паводок

Тюменская и Омская областям оказались под угрозой сильного наводнения нынешней весной. Уровень воды в реках Тобол, Ишим и Иртыш уже выше, чем в тот же период прошлого года. Воды в них будет еще больше из-за переполненности водохранилища на территории Казахстана.