Сотрудники ДПС попались на взятках, а Тюменской области грозит критический паводок

Posted 26 февраля, 13:27
Published 26 февраля, 13:27
Modified 26 февраля, 13:29
Updated 26 февраля, 13:29
Силовики провели обыски в кабинетах и домах сотрудников ДПС в Голышмановском районе. Инспекторов подозревают в систематическом получении вознаграждения от водителей за то, что закрывали глаза на правонарушения. ФСБ почти год следила за подозреваемыми и собрала доказательства о 50 случаях коррупции.
Задержаны более десяти человек, которым грозит обвинение в сговоре на получение взяток. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержанным предъявят обвинения в получении взятки или мелком взяточничестве в зависимости от роли каждого подозреваемого.
Застройщики продолжают возводить жилые дома, но большая часть новостроек остается нераспроданной из-за упавшего спроса. Высокие ипотечные ставки отпугнули покупателей, цены на жилье то замирают, то растут скачками, рынок недвижимости лихорадит.
Риелторы рассказали, что ставка в 21% делает ипотеку неподъемной для тюменцев. Аналитики сослались на инерцию в строительном бизнесе, поскольку долгосрочные проекты нельзя свернуть за считанные дни. Тюменскому рынку предсказали массовое банкротство девелоперов и обрушение цен на жилье.
Тюменская и Омская областям оказались под угрозой сильного наводнения нынешней весной. Уровень воды в реках Тобол, Ишим и Иртыш уже выше, чем в тот же период прошлого года. Воды в них будет еще больше из-за переполненности водохранилища на территории Казахстана.
Специалисты отметили, что нескольких недель морозной погоды хватило, чтобы земля промерзла. Она не сможет впитать много воды, и все излишки станут причиной сильного половодья в Тюменской области. Неблагоприятный прогноз усилили январские снегопады в Казахстане, которые превысили норму по осадкам на 15-41%.
21-летний житель Тюмени остался жив после падения с высоты шестого этажа. Желая глотнуть вечернего воздуха, пьяный тюменец высунулся в окно и не удержал равновесие. Удар смягчил парапет, о который ударился мужчина во время падения.
Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего перелом ноги и тяжелое опьянение. Жизни тюменца ничто не угрожает.
Молочный завод оспорил вывод специалистов, что часть его продукции является фальсификатом. Россельхознадзор вынес такой вердикт в отношении молока, потому что нашел в нем стерины и бета-ситостерин.
Руководство «Абсолюта» обратилось в лабораторию, где провели повторный анализ продукции. Специалисты не выявили посторонних веществ в молоке, т. е. продукт полностью соответствует техническому регламенту Таможенного союза «О безопасной пищевой продукции».