nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 13:27

Published 26 февраля, 13:27

Modified 26 февраля, 13:29

Updated 26 февраля, 13:29

Сотрудники ДПС попались на взятках, а Тюменской области грозит критический паводок

Сотрудники ДПС попались на взятках, а Тюменской области грозит критический паводок

26 февраля 2025, 13:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
ФСБ раскрыла коррупционный сговор в ДПС в Голышмановском районе. Девелоперам в области грозит волна банкротств из-за падения спроса на жилье. А ситуация в регионе может быстро стать критической на фоне паводка.

Сотрудники ДПС попались на взятках

Силовики провели обыски в кабинетах и домах сотрудников ДПС в Голышмановском районе. Инспекторов подозревают в систематическом получении вознаграждения от водителей за то, что закрывали глаза на правонарушения. ФСБ почти год следила за подозреваемыми и собрала доказательства о 50 случаях коррупции.

Задержаны более десяти человек, которым грозит обвинение в сговоре на получение взяток. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержанным предъявят обвинения в получении взятки или мелком взяточничестве в зависимости от роли каждого подозреваемого.

Тюменские силовики провели массовые задержания сотрудников ДПС в Голышманово
Узнать подробнее

Тюмень заполняют кварталы-призраки из-за низкого спроса на жилье

Застройщики продолжают возводить жилые дома, но большая часть новостроек остается нераспроданной из-за упавшего спроса. Высокие ипотечные ставки отпугнули покупателей, цены на жилье то замирают, то растут скачками, рынок недвижимости лихорадит.

Риелторы рассказали, что ставка в 21% делает ипотеку неподъемной для тюменцев. Аналитики сослались на инерцию в строительном бизнесе, поскольку долгосрочные проекты нельзя свернуть за считанные дни. Тюменскому рынку предсказали массовое банкротство девелоперов и обрушение цен на жилье.

Кварталы-призраки: Тюмень продолжают застраивать при минимальном спросе на жилье
Узнать подробнее

Тюменской области грозит критическая ситуация из-за паводка

Тюменская и Омская областям оказались под угрозой сильного наводнения нынешней весной. Уровень воды в реках Тобол, Ишим и Иртыш уже выше, чем в тот же период прошлого года. Воды в них будет еще больше из-за переполненности водохранилища на территории Казахстана.

Специалисты отметили, что нескольких недель морозной погоды хватило, чтобы земля промерзла. Она не сможет впитать много воды, и все излишки станут причиной сильного половодья в Тюменской области. Неблагоприятный прогноз усилили январские снегопады в Казахстане, которые превысили норму по осадкам на 15-41%.

Тюменской области предсказали критическую ситуацию из-за паводка
Узнать подробнее

Пьяный тюменец выпал из окна шестого этажа и остался жив

21-летний житель Тюмени остался жив после падения с высоты шестого этажа. Желая глотнуть вечернего воздуха, пьяный тюменец высунулся в окно и не удержал равновесие. Удар смягчил парапет, о который ударился мужчина во время падения.

Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего перелом ноги и тяжелое опьянение. Жизни тюменца ничто не угрожает.

Упасть с высотки и выжить. Как тюменец остался жив после падения с шестого этажа
Узнать подробнее

Завод «Абсолют» опроверг, что производит фальсификат

Молочный завод оспорил вывод специалистов, что часть его продукции является фальсификатом. Россельхознадзор вынес такой вердикт в отношении молока, потому что нашел в нем стерины и бета-ситостерин.

Руководство «Абсолюта» обратилось в лабораторию, где провели повторный анализ продукции. Специалисты не выявили посторонних веществ в молоке, т. е. продукт полностью соответствует техническому регламенту Таможенного союза «О безопасной пищевой продукции».

Тюменский молочный завод «Абсолют» опроверг обвинение в фальсификате
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменские новостройки против советских пятиэтажек: слово экспертамТюменский долгострой: кто зарабатывает на пустых зданиях?Известны сроки строительства нового концертного зала в Тобольске
#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Строительство#Тюменская область#ДПС#Тобольск#Строительный бизнес#Взятки#Паводок#Молоко#Продажа недвижимости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика