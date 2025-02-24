Шоу убивает природу: как гонки на Туре скажутся на состоянии умирающей реки?

Река Тура — это не просто природный ресурс, а часть истории и будущего Тюменской области. В условиях экологического кризиса необходимо помнить о том, что любое развлечение должно быть ответственным и учитывать хрупкость окружающей среды. Спецоперация «Лёд» может оставаться символом зимнего драйва и силы духа, но если не учитывать уязвимость природы, уже через несколько лет тюменцы могут столкнуться с проблемами, которые окажутся гораздо серьёзнее, чем нехватка острых ощущений.