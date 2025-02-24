Шоу убивает природу: как гонки на Туре скажутся на состоянии умирающей реки?

Posted 24 февраля, 06:20
Published 24 февраля, 06:20
Modified 24 февраля, 06:22
Updated 24 февраля, 06:22
Река Тура — одна из главных водных артерий Тюменской области, значимая не только как источник водоснабжения, но и как важный экологический ресурс. Её роль в жизни региона велика: она обеспечивает потребности населения и промышленности, остаётся частью культурного наследия и природного баланса области. Однако в последние годы специалисты бьют тревогу — уровень воды в реке стабильно падает.
«Причины этого процесса комплексны и включают изменение климата, которое приводит к сокращению количества осадков зимой и более тёплым зимам, мешающим накоплению снега и полноценному половодью. На ситуацию также влияет активная хозяйственная деятельность: забор воды для промышленности и сельского хозяйства, плотины и другие инженерные вмешательства нарушают естественное течение реки. Не меньшую угрозу представляют экологические загрязнения — промышленные стоки, мусор и химикаты ослабляют способность реки к самовосстановлению», — объяснила в разговоре с «Нашим городом» эколог Ирина Гаврина.
На фоне этих проблем проведение массовых мероприятий на льду вызывает всё больше вопросов у экологов и местных жителей. На первый взгляд, гонки на льду кажутся безобидным развлечением, не приносящим вреда окружающей среде. Однако в реальности такие мероприятия могут оказывать на реку куда большее влияние.
«Даже при строгих мерах предосторожности полностью исключить утечки масла, топлива и других технических жидкостей невозможно. Малейшая утечка может попасть в воду с таянием льда, нанося значительный вред экосистеме. Токсичные вещества губительны для рыб и других водных организмов и могут загрязнять источники питьевой воды», — указывает эксперт.
Кроме того, массовое передвижение автомобилей по льду разрушает его структуру. При высоких нагрузках лёд может трескаться и ломаться, нарушая естественный процесс замерзания и таяния. Для реки, которая уже испытывает дефицит воды, такие повреждения могут оказаться критическими.
«Шумовое загрязнение — ещё одна проблема. Река и её берега являются домом для многих животных, а громкий рев моторов и скопление людей могут вызывать у дикой фауны стресс, особенно зимой, когда животные уязвимы из-за суровых условий и нехватки пищи. Это может нарушить привычные маршруты миграции птиц и вынудить животных покидать привычные места обитания», — рассказала биолог Валентина Тузова.
Не стоит забывать и о мусоре. Даже при тщательной организации подобных мероприятий часть отходов остаётся на месте — это могут быть пластиковые бутылки, обрывки резины и прочие загрязнители. С наступлением весеннего таяния всё это попадает в воду, причиняя долгосрочный урон экологии реки.
Эксперты по вопросу гонок на Туре настроены критично. Они считают, что в условиях обмеления и загрязнения реки любое дополнительное воздействие на Туру может стать для неё роковым.
«Мы видим, что уровень воды в реке снижается с каждым годом. Любая нагрузка на лёд и окружающую природу в этот период может усугубить ситуацию. Важно пересмотреть подход к таким мероприятиям, особенно в условиях нестабильного климата», — отмечает один из эколог.
Специалистов также беспокоит, что у властей есть средства на организацию соревнований, но при этом они не могут обеспечить необходимые меры для улучшения состояния реки.
«Существует риск, что регулярное проведение гонок на ослабленной реке ускорит её деградацию. Загрязнение водной среды может не только уничтожить хрупкую экосистему, но и сказаться на качестве воды для населения региона. Так почему бы на фоне усугубления состояния Туры не начать тратить деньги на что-то полезное, а не на зрелище, о котором завтра все забудут?», — задается вопросом эколог Гаврина.
На фоне ухудшающегося состояния реки, по мнению экспертов, необходимо отменить проведение подобных мероприятий в будущем или перенести их на специально созданные трассы, которые не оказывают воздействия на природные водоёмы. Важным шагом станет проведение независимых экологических экспертиз до и после мероприятия.
Река Тура — это не просто природный ресурс, а часть истории и будущего Тюменской области. В условиях экологического кризиса необходимо помнить о том, что любое развлечение должно быть ответственным и учитывать хрупкость окружающей среды. Спецоперация «Лёд» может оставаться символом зимнего драйва и силы духа, но если не учитывать уязвимость природы, уже через несколько лет тюменцы могут столкнуться с проблемами, которые окажутся гораздо серьёзнее, чем нехватка острых ощущений.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что депутаты Тюменской областной Думы сняли со своего контроля вопросы, касающиеся состояния реки Туры.