Питание грунтовыми водами обмелевшей Туры: спасение для Тюмени или удар по экологии?

В Тюмени власти рассматривают возможность организации водоснабжения города за счет грунтовых вод реки Туры. Этот проект призван решить вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой, учитывая состояние Туры, уровень воды в которой уже второй год отличается отрицательными показателями. Однако такая инициатива вызывает вопросы у экологов.