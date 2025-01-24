Питание грунтовыми водами обмелевшей Туры: спасение для Тюмени или удар по экологии?

Posted 24 января, 06:50
Published 24 января, 06:50
Modified 24 января, 06:52
Updated 24 января, 06:52
В Тюмени власти рассматривают возможность организации водоснабжения города за счет грунтовых вод реки Туры. Этот проект призван решить вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой, учитывая состояние Туры, уровень воды в которой уже второй год отличается отрицательными показателями. Однако такая инициатива вызывает вопросы у экологов.
«Чрезмерная эксплуатация подземных источников может привести к их истощению. Восстановление грунтовых вод занимает десятилетия, а иногда и столетия, что делает этот ресурс ограниченным. Грунтовые воды играют ключевую роль в поддержании экосистемы региона, включая водные ресурсы, болота и лесные массивы. Их чрезмерное использование может нарушить естественный баланс, повлияв на биоразнообразие», — рассказал «Нашему городу» эколог Никита Сергеев.
Эксперт и его коллега Ирина Гаврина подчёркивают, что добыча грунтовых вод должна быть строго регламентирована. Важно учитывать объемы восполнения водоносных горизонтов и соблюдать меры по предотвращению загрязнения. Пренебрежение этими факторами может привести к необратимым экологическим последствиям.
«И ранее в Тюмени рассматривали этот вопрос. Дело даже не только в обмелении, но и в качестве воды, Тура признана грязной рекой уже давно, результаты проб стабильно ухудшаются. И поэтому существовал проект „Вода-2040“ в рамках которого одним из основных положений было питание города преимущественно за счет подземных вод. Однако встает закономерный вопрос, будет ли кто-то заниматься состоянием Туры в таком случае?», — задается вопросом эколог Гаврина.
Специалисты предлагают рассмотреть другие варианты обеспечения водоснабжения, такие как модернизация существующих систем очистки поверхностных вод, внедрение технологий по опреснению или использование дождевой воды. Эти решения помогут снизить нагрузку на подземные ресурсы и сохранить экологическое равновесие региона.