Обмелевшая Тура под угрозой: крещенские купания ускорят разрушение экосистемы реки

Posted 17 января, 06:36
Published 17 января, 06:36
Modified 17 января, 09:44
Updated 17 января, 09:44
В Тюмени экологи обеспокоены состоянием обмелевшей реки Туры. Специалисты предупреждают, что массовое создание прорубей во время Крещенских купаний может нанести серьёзный вред ослабленной экосистеме водоёма.
«Основная проблема связана с нарушением ледового покрова. Лёд защищает реку от переохлаждения и предотвращает избыточное испарение воды. Однако многочисленные проруби разрушают естественный защитный слой, ускоряя процесс замерзания воды и снижая уровень кислорода в ней», — рассказала «Нашему городу» эколог Ирина Гаврина.
Как говорит эколог, это особенно опасно для рыб и других водных обитателей, которые зимой впадают в состояние покоя и зависят от стабильной температуры воды. Также, по мнению Гавриной, стоит минимизировать число прорубей и очищать территорию после купаний.
К тому же и для самих окунающихся купание может быть небезопасным, так как Тура признана грязной рекой, в которую производились, в том числе, выбросы нефтепродуктов. А потому во время купания важно позаботиться о том, чтобы вода не попала в рот и нос.