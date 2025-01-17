nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 06:36

Published 17 января, 06:36

Modified 17 января, 09:44

Updated 17 января, 09:44

Экологи предупредили тюменцев, что проруби ускоряют разрушение экосистемы Туры.

Обмелевшая Тура под угрозой: крещенские купания ускорят разрушение экосистемы реки

17 января 2025, 06:36
Фото: 1MI. Экологи предупредили тюменцев, что проруби ускоряют разрушение экосистемы Туры.

Экологи предупредили тюменцев, что купели ускоряют разрушение экосистемы Туры

Сюжет
Тура
Крещенские купания, ежегодно собирающие сотни тюменцев на реке Туре, могут нанести серьезный ущерб уже обмелевшему водоему. Массовое создание прорубей нарушает естественный ледяной покров, ускоряя испарение воды и разрушая хрупкий экологический баланс реки.

В Тюмени экологи обеспокоены состоянием обмелевшей реки Туры. Специалисты предупреждают, что массовое создание прорубей во время Крещенских купаний может нанести серьёзный вред ослабленной экосистеме водоёма.

«Основная проблема связана с нарушением ледового покрова. Лёд защищает реку от переохлаждения и предотвращает избыточное испарение воды. Однако многочисленные проруби разрушают естественный защитный слой, ускоряя процесс замерзания воды и снижая уровень кислорода в ней», — рассказала «Нашему городу» эколог Ирина Гаврина.

Как говорит эколог, это особенно опасно для рыб и других водных обитателей, которые зимой впадают в состояние покоя и зависят от стабильной температуры воды. Также, по мнению Гавриной, стоит минимизировать число прорубей и очищать территорию после купаний.

К тому же и для самих окунающихся купание может быть небезопасным, так как Тура признана грязной рекой, в которую производились, в том числе, выбросы нефтепродуктов. А потому во время купания важно позаботиться о том, чтобы вода не попала в рот и нос.

В Тюмени отменили крещенские купания в Антипино
Узнать подробнее
Читайте также:
Обмеление Туры: климатические аномалии уничтожат реку в 2025 году?Сколько воды утекло. Как тюменская река Тура пережила 2024 год: хроника обмеленияЧто с рекой? Тюменцев напугали огромные полыньи на Туре
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Экология#Тура#Река Тура#Экологический ущерб#Экологическая безопасность#Экологическая катастрофа#Экологические проблемы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика