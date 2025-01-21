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Posted 21 января, 05:00

Published 21 января, 05:00

Modified 21 января, 09:39

Updated 21 января, 09:39

Из-за мелеющей Туры тюменские власти начали искать новые источники воды

Из-за мелеющей Туры тюменские власти начали искать новые источники воды

21 января 2025, 05:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Тура
В Тюменской области возобновили работу над проектом по модернизации системы водоснабжения и водоотведения и переходу на снабжение города водой из подземных источников. Мероприятия в рамках данного проекта были приостановлены в 2018 году.
«По модернизации системы водоснабжения и водоотведения есть проблема с источником воды, ну то есть видим, что происходит с Турой. Решать вопрос придется скорее всего за счет подземных источников. Это проект разрабатывался еще в 2018 году и сейчас его планируют доработать и запустить в работу», — сообщил Ура.Ру инсайдер.

Напомним, еще в декабре 2017 года в Тюменской области был принят закон о концессионном соглашении развития систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени. Планировалось, что в течение 2018 года будет разработан план мониторинга, пробурено несколько скважин, а полученную из них воду отправят на исследование. И в случае положительного заключения Роспотребнадзора начнется строительство системы.

Согласно концессионному соглашению, в областной столице должны были построить новый водозабор на Калиновском, Заморозовском и Понизовском месторождениях. А после соединить водоводом с Метелевским водозабором.

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В ноябре 2018 года губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что жители Тюмени и Тобольска будут переведены на подземные источники водоснабжения к 2023 году. Однако в 2020 году планы по переходу на снабжение города водой из подземных источников пересмотрели и временно приостановили. Денежные средства, выделенные на реализацию проекта, порядка 20 миллиардов рублей, направили на реконструкцию Метелевского водозабора, модернизацию очистных сооружений, строительство новой сливной станции.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября 2024 года уровень воды в тюменской Туре составлял -50 сантиметров. По прогнозам экспертов, в этом году вода в реке может опуститься до критических значений из-за аномальных климатических условий — малоснежной зимы и колебаний температуры воздуха.

Уровень воды в реке, отмечают гидрографы, может восстановиться только при условии стабильных климатических условий. Однако пока для этого предпосылок не наблюдается.

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