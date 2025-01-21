Из-за мелеющей Туры тюменские власти начали искать новые источники воды

Напомним, еще в декабре 2017 года в Тюменской области был принят закон о концессионном соглашении развития систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени. Планировалось, что в течение 2018 года будет разработан план мониторинга, пробурено несколько скважин, а полученную из них воду отправят на исследование. И в случае положительного заключения Роспотребнадзора начнется строительство системы.