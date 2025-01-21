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Posted 21 января, 09:04

Published 21 января, 09:04

Modified 21 января, 09:06

Updated 21 января, 09:06

Тюменцам раскрыли, где располагаются лучшие места для зимней рыбалки.

Ловим без эхолота: топ лучших мест для зимней рыбалки в Тюмени

21 января 2025, 09:04
Фото: 1MI. Тюменцам раскрыли, где располагаются лучшие места для зимней рыбалки.

Тюменцам раскрыли, где располагаются лучшие места для зимней рыбалки

Сюжет
Рыбалка
Даже опытный рыбак из неподходящего места может уйти с пустыми руками. Однако есть в городе и его окрестностях места, где улов ждет каждого гостя с удочкой. «Нашему городу» рыбаки раскрыли, куда стоит поехать, чтобы не успевать подсекать.

Река Тура

Река Тура, протекающая через Тюмень, является настоящим раем для рыболовов зимой. Река имеет большое количество глубоких ям, мелководий и перекатов, что создает идеальные условия для жизни рыбы.

«На Туре я ловлю каждую зиму. Основное внимание стоит уделить местам с сильным течением, где рыба часто концентрируется в поисках пищи. Места на перекатах тоже хороши. Щука и судак ловятся хорошо на жерлицы и троллинг. А вот окунь в основном идет на балансиры и мормышки», — рассказал Сергей, опытный рыбак.

Рыболовом советуют искать места в районе Каскары или Борков, оттуда часто привозят богатый улов, которым рыболовы хвастаются в соцсетях.

«Воскресенье, Тура, район Каскары. Практически с 2х лунок на блесну», — делится рыбак Евгений Щеглов.
Улов из Туры.
Улов из Туры.. Фото: Евгений Щеглов
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Водоем у деревни Янтык

В 50 километрах от Тюмени есть неплохие места в районе деревни Янтык. По словам рыбаков, здесь водится большое количество рыбы, включая окуня, плотву и щуку. Это место привлекает как начинающих рыболовов, так и более опытных, благодаря удобному доступу и разнообразию рыбы.

«Зимняя рыбалка на Янтыке — это всегда хорошая ловля. Окунь здесь хороший, крупный, но его нужно искать на разных глубинах. Щука тоже попадается, но её нужно искать в самых дальних уголках озера. Использую в основном балансиры и блёсна, но в последние годы появился тренд ловить на мормышки», — говорит рыбак Виктор.

Другие рыбаки также хвастаются уловом из этого водоема.

«Янтык 18.01.2025 мелкий окунь, ёршик», — рассказывает и показывает итоги своей рыбалки Семен Перельман.
Улов у деревни Янтык.
Улов у деревни Янтык.. Фото: Семен Перельман
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Река Пышма

В 20 километрах от города, в Тюменской и Свердловской областях, протекает река Пышма, там располагается ближайший ее берег. В ней обитают различные виды рыб, такие как плотва, налим, щука, окунь, лещ и язь. Однако местные рыбаки предупреждают, что для успешной рыбалки лучше выбрать место подальше от города.

По словам Ивана Петелина, рыбака с многолетним опытом, самые удачные места для ловли находятся в районе Созоново, Успенки и недалеко от Петровского озера. Также он рекомендует посетить Мичурино или озеро Саковское. Для успешной рыбалки в этих местах лучше всего использовать безмотылку и джиг.

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Озера Армизонского района

Охотно ездят рыбаки и на местные озера. Хотя некоторые располагаются в паре сотнях километров и ехать туда стоит с ночевкой. Но пока поговаривают что рыбаков там не много, а улов уж очень хорош. Так особо «рыбным» считается озеро Апляцкое, но ехать до него чуть больше 300 км.

«Съездил на рыбалку в ночь. Приехал, с вечера — рыбаков мало — три палатки в левом углу, если от клуба смотреть. Ловил на малинку, использовал прикормку Vabik Pro Series Big Roach. Первые полтора часа не клевало, думал уже переходить, менять место. В полвосьмого — первая поклевка и первый карасик на льду. Потихоньку карась начал клевать. Только, вот, поймал пять штук всего таких, хороших, взвешивал, от скуки, в моменты без клева — 360, 325, 235 и два одинаковых по 155 грамм. Так же, попадались и совсем мелкие пятачки, по 30- 40 грамм, с десяток отпустил таких обратно. Поклевки продолжались до одиннадцати вечера, в двенадцатом часу клев прекратился. В двенадцать — начале первого ночи решил сматываться, собираться домой. Итого, поймал 25 карасей (не считая отпущенных), общим весом 2,755 кг», — рассказывает Владимир Квартыч.
Улов из озера Апляцкое.
Улов из озера Апляцкое.. Фото: Владимир Квартыч

Хвалят также озеро Вьялково, располагающееся уже поближе к Тюмени, в 200 километрах от города.

«Я регулярно приезжаю сюда зимой. Всегда можно поймать окуня, иногда попадаются хорошие экземпляры. Щука тоже встречается, но для этого нужно знать места. Мы ловим с жерлицами и ловушками», — поделился Владимир, местный рыбак с десятилетним стажем.
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Озеро Липовое

Этот водоём находится в черте Тюмени и пользуется популярностью среди местных рыболовов. Однако сейчас не лучшее время для рыбалки в этом месте, опытные рыбаки рекомендуют подождать до начала февраля. В это время клёв будет лучше, и шансы поймать окуня, чебака или щуку значительно возрастут.

«Но и здесь нужно знать, где ловить. Если сидеть на берегу со стороны города, можно просидеть всё утро, замёрзнуть и уйти без улова. А если проехать через трассу и обогнуть садовое некоммерческое товарищество, то можно найти хорошее место», — делится опытом рыбак Владимир Горохов.

Тут рекомендуется использовать джиг-спиннинг.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени нарастили объемы выпуска рыбы и молока.

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