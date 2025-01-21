Ловим без эхолота: топ лучших мест для зимней рыбалки в Тюмени

Posted 21 января, 09:04
Published 21 января, 09:04
Modified 21 января, 09:06
Updated 21 января, 09:06
Река Тура, протекающая через Тюмень, является настоящим раем для рыболовов зимой. Река имеет большое количество глубоких ям, мелководий и перекатов, что создает идеальные условия для жизни рыбы.
«На Туре я ловлю каждую зиму. Основное внимание стоит уделить местам с сильным течением, где рыба часто концентрируется в поисках пищи. Места на перекатах тоже хороши. Щука и судак ловятся хорошо на жерлицы и троллинг. А вот окунь в основном идет на балансиры и мормышки», — рассказал Сергей, опытный рыбак.
Рыболовом советуют искать места в районе Каскары или Борков, оттуда часто привозят богатый улов, которым рыболовы хвастаются в соцсетях.
«Воскресенье, Тура, район Каскары. Практически с 2х лунок на блесну», — делится рыбак Евгений Щеглов.
В 50 километрах от Тюмени есть неплохие места в районе деревни Янтык. По словам рыбаков, здесь водится большое количество рыбы, включая окуня, плотву и щуку. Это место привлекает как начинающих рыболовов, так и более опытных, благодаря удобному доступу и разнообразию рыбы.
«Зимняя рыбалка на Янтыке — это всегда хорошая ловля. Окунь здесь хороший, крупный, но его нужно искать на разных глубинах. Щука тоже попадается, но её нужно искать в самых дальних уголках озера. Использую в основном балансиры и блёсна, но в последние годы появился тренд ловить на мормышки», — говорит рыбак Виктор.
Другие рыбаки также хвастаются уловом из этого водоема.
«Янтык 18.01.2025 мелкий окунь, ёршик», — рассказывает и показывает итоги своей рыбалки Семен Перельман.
В 20 километрах от города, в Тюменской и Свердловской областях, протекает река Пышма, там располагается ближайший ее берег. В ней обитают различные виды рыб, такие как плотва, налим, щука, окунь, лещ и язь. Однако местные рыбаки предупреждают, что для успешной рыбалки лучше выбрать место подальше от города.
По словам Ивана Петелина, рыбака с многолетним опытом, самые удачные места для ловли находятся в районе Созоново, Успенки и недалеко от Петровского озера. Также он рекомендует посетить Мичурино или озеро Саковское. Для успешной рыбалки в этих местах лучше всего использовать безмотылку и джиг.
Охотно ездят рыбаки и на местные озера. Хотя некоторые располагаются в паре сотнях километров и ехать туда стоит с ночевкой. Но пока поговаривают что рыбаков там не много, а улов уж очень хорош. Так особо «рыбным» считается озеро Апляцкое, но ехать до него чуть больше 300 км.
«Съездил на рыбалку в ночь. Приехал, с вечера — рыбаков мало — три палатки в левом углу, если от клуба смотреть. Ловил на малинку, использовал прикормку Vabik Pro Series Big Roach. Первые полтора часа не клевало, думал уже переходить, менять место. В полвосьмого — первая поклевка и первый карасик на льду. Потихоньку карась начал клевать. Только, вот, поймал пять штук всего таких, хороших, взвешивал, от скуки, в моменты без клева — 360, 325, 235 и два одинаковых по 155 грамм. Так же, попадались и совсем мелкие пятачки, по 30- 40 грамм, с десяток отпустил таких обратно. Поклевки продолжались до одиннадцати вечера, в двенадцатом часу клев прекратился. В двенадцать — начале первого ночи решил сматываться, собираться домой. Итого, поймал 25 карасей (не считая отпущенных), общим весом 2,755 кг», — рассказывает Владимир Квартыч.
Хвалят также озеро Вьялково, располагающееся уже поближе к Тюмени, в 200 километрах от города.
«Я регулярно приезжаю сюда зимой. Всегда можно поймать окуня, иногда попадаются хорошие экземпляры. Щука тоже встречается, но для этого нужно знать места. Мы ловим с жерлицами и ловушками», — поделился Владимир, местный рыбак с десятилетним стажем.
Этот водоём находится в черте Тюмени и пользуется популярностью среди местных рыболовов. Однако сейчас не лучшее время для рыбалки в этом месте, опытные рыбаки рекомендуют подождать до начала февраля. В это время клёв будет лучше, и шансы поймать окуня, чебака или щуку значительно возрастут.
«Но и здесь нужно знать, где ловить. Если сидеть на берегу со стороны города, можно просидеть всё утро, замёрзнуть и уйти без улова. А если проехать через трассу и обогнуть садовое некоммерческое товарищество, то можно найти хорошее место», — делится опытом рыбак Владимир Горохов.
Тут рекомендуется использовать джиг-спиннинг.