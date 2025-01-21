Ловим без эхолота: топ лучших мест для зимней рыбалки в Тюмени

Охотно ездят рыбаки и на местные озера. Хотя некоторые располагаются в паре сотнях километров и ехать туда стоит с ночевкой. Но пока поговаривают что рыбаков там не много, а улов уж очень хорош. Так особо «рыбным» считается озеро Апляцкое, но ехать до него чуть больше 300 км.