Обмеление Туры: климатические аномалии уничтожат реку в 2025 году?

В 2025 году уровень воды в реке Тура может существенно измениться в зависимости от погодных условий. Эксперты предполагают, что если продолжится засушливый и малоснежный период, когда количество осадков будет меньше нормы, уровень воды в реке может ещё больше снизиться. Особенно это будет заметно в весенне-летний период, когда обычно наблюдается подъём уровня воды.