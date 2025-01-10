Обмеление Туры: климатические аномалии уничтожат реку в 2025 году?

Posted 10 января, 08:01
Published 10 января, 08:01
Modified 10 января, 08:05
Updated 10 января, 08:05
В 2025 году уровень воды в реке Тура может существенно измениться в зависимости от погодных условий. Эксперты предполагают, что если продолжится засушливый и малоснежный период, когда количество осадков будет меньше нормы, уровень воды в реке может ещё больше снизиться. Особенно это будет заметно в весенне-летний период, когда обычно наблюдается подъём уровня воды.
«На уровень воды в Туре значительно влияние оказывает таяние снега, в прошлом году осадков было больше 100% нормы. К 2025-му году пока есть вопросы. Малоснежье может затруднить весеннее половодье. А аномальные температурные колебания, такие как поздние морозы или неожиданное потепление, могут ускорить процесс обмеления», — говорит гидрограф Валерий Заруба.
Специалист предупреждает, что снижение уровня воды в реке может негативно сказаться на экосистеме региона. Ухудшение качества воды, сокращение популяции водных животных и растений, а также проблемы с водоснабжением и сельским хозяйством — всё это может стать последствиями уменьшения уровня воды в реке.
Однако, если климатические условия будут более стабильными, с ожидаемыми сезонными осадками, уровень воды в Туре может восстановиться. Однако пока видимых предпосылок для этого нет.
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