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Posted 10 января, 08:01

Published 10 января, 08:01

Modified 10 января, 08:05

Updated 10 января, 08:05

Тюменские климатические аномалии грозят уничтожением реки Тура в 2025 году.

Обмеление Туры: климатические аномалии уничтожат реку в 2025 году?

10 января 2025, 08:01
Фото: 1MI. Тюменские климатические аномалии грозят уничтожением реки Тура в 2025 году.

Тюменские климатические аномалии грозят уничтожением реки Тура в 2025 году

Сюжет
Тура
В 2025 году уровень воды в Туре может существенно снизиться из-за аномальных климатических условий, что приведет к серьёзным последствиям. Засуха, позднее таяние снега и неожиданные температурные колебания — все это может ускорить обмеление реки, угрожая не только экосистеме, но и водоснабжению.

В 2025 году уровень воды в реке Тура может существенно измениться в зависимости от погодных условий. Эксперты предполагают, что если продолжится засушливый и малоснежный период, когда количество осадков будет меньше нормы, уровень воды в реке может ещё больше снизиться. Особенно это будет заметно в весенне-летний период, когда обычно наблюдается подъём уровня воды.

«На уровень воды в Туре значительно влияние оказывает таяние снега, в прошлом году осадков было больше 100% нормы. К 2025-му году пока есть вопросы. Малоснежье может затруднить весеннее половодье. А аномальные температурные колебания, такие как поздние морозы или неожиданное потепление, могут ускорить процесс обмеления», — говорит гидрограф Валерий Заруба.

Специалист предупреждает, что снижение уровня воды в реке может негативно сказаться на экосистеме региона. Ухудшение качества воды, сокращение популяции водных животных и растений, а также проблемы с водоснабжением и сельским хозяйством — всё это может стать последствиями уменьшения уровня воды в реке.

Однако, если климатические условия будут более стабильными, с ожидаемыми сезонными осадками, уровень воды в Туре может восстановиться. Однако пока видимых предпосылок для этого нет.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что власти Тюмени отказались от идеи устанавливать теплые остановочные комплексы за счет средств из городского бюджета.

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