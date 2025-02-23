Лёд трещит, моторы ревут: самые яркие моменты спецоперации «Лед» в Тюмени

Posted 23 февраля, 11:36
Published 23 февраля, 11:36
Modified 23 февраля, 11:42
Updated 23 февраля, 11:42
Одним из самых долгожданных событий фестиваля стали заезды силовиков и профессиональных гонщиков по уникальной раллийной трассе.
В этом году организаторы подготовили настоящее испытание: лёд на Туре, покрытый тонким слоем снега, превратился в скользкий каток, где каждый поворот требовал филигранного мастерства. Машины не просто летели по треку — они скользили, взмывали снежными вихрями и едва удерживали траекторию. Не обошлось и без происшествий, некоторые участники гонок плотно врезались в снежные завалы, вытащить из которых их уже могла только спецтехника.
Так тюменские зрители переживали за гонщицу Марину, которую занесло в гонке полноприводных автомобилей. Благо с самой девушкой все хорошо.
Отдельного внимания заслужили гонки дрифтеров. Здесь не было места случайностям: машины проходили повороты с ювелирной точностью, оставляя за собой снежные следы на ледяной глади.
Ведущие отмечали, что именно в этот момент на Туре можно было увидеть настоящих профессиональных водителей, которые на уровень выше тех «мамкиных гонщиков», суетящихся на парковках. Участники заездов, как оказалось, тоже поддерживают здоровый спорт, и обычно у водителей гоночных авто на дорогах не возникает проблем с сотрудниками Госавтоинспекции.
«Я гоняю на яркой копейке, „гаишники“ приветствуют такие яркие автомобили, если они не нарушают ПДД», — отметила участница заезда дрифтеров Елена.
Но для пущего убеждения в необходимости соблюдать законы и правила, инспекторы и представители объединения «Щит России» показали, что ждет тех, кто все же рискнет нарушить установленные рамки. Так, «злоумышленник», по легенде, подстрелил одного из инспекторов и рванул с места происшествия. Вдогонку помчался второй наряд Госавтоинспекции, в автомобиль которых также был открыт огонь. Однако оружие оказалось и у силовиков, которые начали палить по автомобилю «преступника». В итоге путь «преступнику» был забаррикадирован, а водителя задержали.
Также силовики показали, как проходят засадные мероприятия. Водителей автомобиля, которые «по легенде» перешли государственную границу, ждали стрелки, обезоружившие злоумышленников.
Однако силовики приехали на Туру не только, чтобы устрашать, но и чтобы посостязаться. Команды ГАИ, УМВД, Росрыболовства, УФСиН и других ведомств вслед за дрифтерами и трекерами, чтобы выяснить, кто же быстрее.
В разгар гонок к набережной прилетел вертолёт МИ-8, на борту которого находились парашютисты. Они выпрыгнули из воздушного судна на высоте 1200 метров. Для приземления парашютистам выделили двухметровую зону, к которой постепенно начали стягиваться профессиональные спортсмены с флагами.
А когда над Турой завис Ми-8, вся набережная замерла. Вертолёт находился всего в нескольких метрах от поверхности льда и, приветствуя жителей Тюмени, покачивался из стороны в сторону, поднимая в воздух снежные вихри.
Любители военной техники не остались в стороне от этого мероприятия. На набережной развернулась выставка техники, подготовленная ТВВИКУ. Здесь были представлены БТР, «Тайфун», инженерные боеприпасы и миноискатели — всё это можно было не только увидеть, но и потрогать.
Курсанты, задействованные в выставке, с радостью делились своим опытом, обучая молодых людей обращаться с различным оборудованием. Они рассказывали о его назначении и даже демонстрировали, как работает спецтехника в боевых условиях.
Отдельной зоной стала ретро-выставка автомобилей. На ней можно было увидеть «Виллис» 1943 года, «Москвич 400» 1949 года, легендарный «ГАЗ-67», «ЗИМ-12», «ГАЗ М20 Победа» и броневик БА-64. Каждая из этих машин была не только свидетельством эпохи, но и неотъемлемой частью истории.
Современных тюменцев не могли оставить равнодушными стильные автомобили, которые с рёвом мчались по второму ярусу набережной, заставляя прохожих вздрагивать от неожиданности.
«Спецоперация „Лед“ прошла в Тюмени уже в 11-й раз, собрав тысячи зрителей. Организаторы напоминают, что в Тюмени есть место гонкам и экстремальным мероприятиям, главное, чтобы они проходили в рамках существующих законов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюмень находится на пороге экологической катастрофы из-за обмеления Туры.