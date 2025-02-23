Лёд трещит, моторы ревут: самые яркие моменты спецоперации «Лед» в Тюмени

Но для пущего убеждения в необходимости соблюдать законы и правила, инспекторы и представители объединения «Щит России» показали, что ждет тех, кто все же рискнет нарушить установленные рамки. Так, «злоумышленник», по легенде, подстрелил одного из инспекторов и рванул с места происшествия. Вдогонку помчался второй наряд Госавтоинспекции, в автомобиль которых также был открыт огонь. Однако оружие оказалось и у силовиков, которые начали палить по автомобилю «преступника». В итоге путь «преступнику» был забаррикадирован, а водителя задержали.