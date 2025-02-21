nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 06:42

Published 21 февраля, 06:42

Modified 21 февраля, 06:44

Updated 21 февраля, 06:44

Тюмень на пороге экологической катастрофы из-за обмеления Туры.

Погибает Тура— гибнет экосистема: Тюмень на пороге экологической катастрофы

21 февраля 2025, 06:42
Фото: 1MI. Тюмень на пороге экологической катастрофы из-за обмеления Туры.

Тюмень на пороге экологической катастрофы из-за обмеления Туры

Сюжет
Тура
Река Тура, важная водная артерия Тюменской области, мелеет третий год подряд. Несмотря на предупреждения учёных и экологов, федеральные власти отказались включить её в программу оздоровления водных объектов. Прогнозы аномально тёплого лета и низких снеговых запасов усугубляют опасения специалистов.

Федеральные власти отказали тюменским чиновникам во включении реки Туры в программу по оздоровлению водных объектов, несмотря на тревожные сигналы о её стремительном обмелении. Уже третий год подряд уровень воды в реке стабильно падает, превращая некогда полноводную артерию региона в мелководный поток с обнажёнными отмелями и пересохшими притоками.

Гидрологи и климатологи отмечают, что основная причина обмеления кроется в изменении климатических условий региона. По словам гидролога Андрея Расаева, осадков, выпавших этой зимой, может не хватить, чтобы естественным восполнить объемы реки.

«Вместе с тем мы видим четкую тенденцию к потеплению климата. Недостаток снега зимой приводит к слабым паводкам весной, что критично для рек с сезонным питанием, таких как Тура. Если в прошлом году при хороших снеговых запасах река все равно опускалась до критических остаток, то в 2025 году нас ждет непростое время», — поясняет эксперт.

Кроме того, свою роль играют антропогенные факторы. Интенсивное строительство, вырубка прибрежных лесов и нерациональное использование водных ресурсов промышленными предприятиями наносят ощутимый вред экосистеме реки. По словам эколога Ирины Гавриной, сокращение зелёных насаждений вдоль русла приводит к ускоренной эрозии почвы и ухудшению качества воды.

«Если ситуация останется без внимания, регион может столкнуться с серьёзными последствиями. Обмеление Туры повлияет не только на экологию, но и на социально-экономическую стабильность региона.Уменьшение уровня воды приведет к гибели водных организмов, для которых сокращение объема воды критично. Это затронет не только рыбу, но и редкие виды птиц и млекопитающих, обитающих в прибрежной зоне. Осушение болотистых территорий вдоль реки ускорит потерю биологического разнообразия», — объясняет Гаврина.

По ударом также окажутся сельское хозяйство, промышленность и водоснабжение. С учетом того, что синоптики уже предсказывают аномально жаркое лето 2025 года, река может поставить новый антирекорд, побыв было в -95 сантиметров.

Если ситуация не изменится, уже в ближайшие годы Тура может превратиться в сезонный ручей, способный обеспечивать водой лишь малую часть потребностей региона. Это приведёт к ухудшению качества жизни местных жителей и росту социального напряжения. Каждый упущенный сезон приближает Тюмень к экологическому кризису, последствия которого могут быть необратимыми.

Питание грунтовыми водами обмелевшей Туры: спасение для Тюмени или удар по экологии?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюмень ждет экстремальная весна и аномальное лето.

Читайте также:
Обмеление Туры: климатические аномалии уничтожат реку в 2025 году?Сколько воды утекло. Как тюменская река Тура пережила 2024 год: хроника обмеленияПитание грунтовыми водами обмелевшей Туры: спасение для Тюмени или удар по экологии?
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Экология#Тура#Река Тура#Экологический ущерб#Экологическая безопасность#Экологическая катастрофа#Катастрофический уровень воды#Экологические проблемы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика