Погибает Тура— гибнет экосистема: Тюмень на пороге экологической катастрофы

Posted 21 февраля, 06:42
Published 21 февраля, 06:42
Modified 21 февраля, 06:44
Updated 21 февраля, 06:44
Федеральные власти отказали тюменским чиновникам во включении реки Туры в программу по оздоровлению водных объектов, несмотря на тревожные сигналы о её стремительном обмелении. Уже третий год подряд уровень воды в реке стабильно падает, превращая некогда полноводную артерию региона в мелководный поток с обнажёнными отмелями и пересохшими притоками.
Гидрологи и климатологи отмечают, что основная причина обмеления кроется в изменении климатических условий региона. По словам гидролога Андрея Расаева, осадков, выпавших этой зимой, может не хватить, чтобы естественным восполнить объемы реки.
«Вместе с тем мы видим четкую тенденцию к потеплению климата. Недостаток снега зимой приводит к слабым паводкам весной, что критично для рек с сезонным питанием, таких как Тура. Если в прошлом году при хороших снеговых запасах река все равно опускалась до критических остаток, то в 2025 году нас ждет непростое время», — поясняет эксперт.
Кроме того, свою роль играют антропогенные факторы. Интенсивное строительство, вырубка прибрежных лесов и нерациональное использование водных ресурсов промышленными предприятиями наносят ощутимый вред экосистеме реки. По словам эколога Ирины Гавриной, сокращение зелёных насаждений вдоль русла приводит к ускоренной эрозии почвы и ухудшению качества воды.
«Если ситуация останется без внимания, регион может столкнуться с серьёзными последствиями. Обмеление Туры повлияет не только на экологию, но и на социально-экономическую стабильность региона.Уменьшение уровня воды приведет к гибели водных организмов, для которых сокращение объема воды критично. Это затронет не только рыбу, но и редкие виды птиц и млекопитающих, обитающих в прибрежной зоне. Осушение болотистых территорий вдоль реки ускорит потерю биологического разнообразия», — объясняет Гаврина.
По ударом также окажутся сельское хозяйство, промышленность и водоснабжение. С учетом того, что синоптики уже предсказывают аномально жаркое лето 2025 года, река может поставить новый антирекорд, побыв было в -95 сантиметров.
Если ситуация не изменится, уже в ближайшие годы Тура может превратиться в сезонный ручей, способный обеспечивать водой лишь малую часть потребностей региона. Это приведёт к ухудшению качества жизни местных жителей и росту социального напряжения. Каждый упущенный сезон приближает Тюмень к экологическому кризису, последствия которого могут быть необратимыми.