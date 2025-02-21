Погибает Тура— гибнет экосистема: Тюмень на пороге экологической катастрофы

Если ситуация не изменится, уже в ближайшие годы Тура может превратиться в сезонный ручей, способный обеспечивать водой лишь малую часть потребностей региона. Это приведёт к ухудшению качества жизни местных жителей и росту социального напряжения. Каждый упущенный сезон приближает Тюмень к экологическому кризису, последствия которого могут быть необратимыми.