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Posted 19 февраля, 05:25

Published 19 февраля, 05:25

Modified 19 февраля, 05:27

Updated 19 февраля, 05:27

Мост через Туру в Тюмени спроектируют до конца года

Мост через Туру в Тюмени спроектируют до конца года

19 февраля 2025, 05:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Новый мост задуман протяженностью в 449 м. Работа над документацией только начата. Если проект удачно пройдет госэкспертизу, строительство запустят совсем скоро.

Мост через Туру должен соединить Зареку и поселок ДОК. В проект включат три разворотных проезда, а также реконструкцию дороги по улицам Щербакова, 2-й Луговой в сторону улицы Муравленко до пересечения с Урайской.

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Путепровод планируется построить с пятью кольцевыми съездами и двумя полосами движения. Проектировщику поставили задачу предусмотреть надземные пешеходные переходы, остановки, велосипедные дорожки и тротуары.

Работа над проектом находится на начальном этапе, но документацию планируют подготовить до конца года. Ожидается, что строительство пройдет в 2027–2030 годах, пишет РБК Тюмень.

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Напомним, на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск устроят места для отдыха автомобилистов, где можно будет заправиться и пообедать. Проект входит в программу развития сети туристических автомобильных маршрутов в регионе.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Строительство#Мост
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