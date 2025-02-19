Мост через Туру в Тюмени спроектируют до конца года

Posted 19 февраля, 05:25
Published 19 февраля, 05:25
Modified 19 февраля, 05:27
Updated 19 февраля, 05:27
Мост через Туру должен соединить Зареку и поселок ДОК. В проект включат три разворотных проезда, а также реконструкцию дороги по улицам Щербакова, 2-й Луговой в сторону улицы Муравленко до пересечения с Урайской.
Путепровод планируется построить с пятью кольцевыми съездами и двумя полосами движения. Проектировщику поставили задачу предусмотреть надземные пешеходные переходы, остановки, велосипедные дорожки и тротуары.
Работа над проектом находится на начальном этапе, но документацию планируют подготовить до конца года. Ожидается, что строительство пройдет в 2027–2030 годах, пишет РБК Тюмень.
Напомним, на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск устроят места для отдыха автомобилистов, где можно будет заправиться и пообедать. Проект входит в программу развития сети туристических автомобильных маршрутов в регионе.