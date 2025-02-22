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Posted 22 февраля, 05:50

Published 22 февраля, 05:50

Modified 22 февраля, 05:52

Updated 22 февраля, 05:52

Тюменские депутаты отказались спасать мелеющую Туру

Тюменские депутаты отказались спасать мелеющую Туру

22 февраля 2025, 05:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Тура
Депутаты Тюменской областной Думы сняли со своего контроля вопросы, касающиеся состояния реки Туры. Такое решение было принято в ходе очередного заседания.

Как пояснила председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, такое решение было принято в связи с поступившим ответом из Минприроды на ранее отправленное народными избранниками обращение.

«Инициаторами предложений по включению водохозяйственных и водоохранных мероприятий в перечни мероприятий, предлагаемых к финансированию за счет средств федерального бюджета, выступают органы исполнительной власти субъектов РФ с определением приоритетных направлений. В Тюменской области данные полномочия осуществляет департаментом недропользования и экологии Тюменской области», — пояснила Инна Лосева.

По ее словам, Росводресурсами проведена работа с департаментом, по итогам которой с учетом приоритезации мероприятий в предварительный список мероприятий, включенных в федеральный проект, вошла работа по расчистке озера Алебашево и реки Ушаковки в Тюменском районе.

«Предложение по расчистке реки Туры тоже были озвучены. Рассмотрение вопроса и реализация мероприятий по расчистке Туры, по мнению министерства, возможно в ходе исполнения федерального проекта при наличии дополнительного финансирования и подтверждения обоснованности его реализации», — отметила Лосева.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Росводресурсы в очередной раз отклонили заявку тюменских властей на включение мероприятий по очистке реки Тура в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». В 2025 году финансирование из федерального бюджета работ по расчистке тюменской реки не предусмотрено.

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