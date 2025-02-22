Тюменские депутаты отказались спасать мелеющую Туру

Ранее «Наш Город» писал, что в Росводресурсы в очередной раз отклонили заявку тюменских властей на включение мероприятий по очистке реки Тура в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». В 2025 году финансирование из федерального бюджета работ по расчистке тюменской реки не предусмотрено.