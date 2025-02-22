Тюменские депутаты отказались спасать мелеющую Туру

Posted 22 февраля, 05:50
Published 22 февраля, 05:50
Modified 22 февраля, 05:52
Updated 22 февраля, 05:52
Как пояснила председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, такое решение было принято в связи с поступившим ответом из Минприроды на ранее отправленное народными избранниками обращение.
«Инициаторами предложений по включению водохозяйственных и водоохранных мероприятий в перечни мероприятий, предлагаемых к финансированию за счет средств федерального бюджета, выступают органы исполнительной власти субъектов РФ с определением приоритетных направлений. В Тюменской области данные полномочия осуществляет департаментом недропользования и экологии Тюменской области», — пояснила Инна Лосева.
По ее словам, Росводресурсами проведена работа с департаментом, по итогам которой с учетом приоритезации мероприятий в предварительный список мероприятий, включенных в федеральный проект, вошла работа по расчистке озера Алебашево и реки Ушаковки в Тюменском районе.
«Предложение по расчистке реки Туры тоже были озвучены. Рассмотрение вопроса и реализация мероприятий по расчистке Туры, по мнению министерства, возможно в ходе исполнения федерального проекта при наличии дополнительного финансирования и подтверждения обоснованности его реализации», — отметила Лосева.
Ранее «Наш Город» писал, что в Росводресурсы в очередной раз отклонили заявку тюменских властей на включение мероприятий по очистке реки Тура в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». В 2025 году финансирование из федерального бюджета работ по расчистке тюменской реки не предусмотрено.