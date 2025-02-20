Букет рыбы, трусы и креатив: топ самых неудачных подарков для тюменцев на 23 февраля

Posted 20 февраля, 12:15
Published 20 февраля, 12:15
Modified 20 февраля, 12:17
Updated 20 февраля, 12:17
В последние дни перед 23 февраля тюменки активно закупаются в магазинах и на маркетплейсах, чтобы порадовать своих любимых мужчин подарками. Многие считают, что для счастья мужчинам нужно совсем немного: например, носки и пена для бритья — это то, что всегда будет в радость.
Однако мы решили узнать у тюменских мужчин, какие подарки им уже приелись и чего они точно не хотели бы получить.
Классика жанра, которая давно превратилась в мем. Наверное, каждый мужчина хоть раз в жизни получал этот «набор выживания». На маркетплейсах некоторые наборы уже раскуплены.
«Да, носки нужны. Да, пена тоже полезная штука. Но разве 23 февраля — единственный день в году, когда их можно купить? Да я и сам это куплю. Хочется какого-то внимания к себе. Пусть подарок будет не дорогой, но с душой», — поделился с «Нашим городом» тюменец Денис Орлов.
По мнению многих мужчин такой подарок больше похож на обезличенный жест, чем на проявление внимания. Но мужчины не только отвергают носки и гули для душа, но и предлагают альтернативу. Так, многие были бы не прочь получить, например, набор для ухода за бородой.
Советская традиция дарить открытки с танками и самолетами изжила себя. Особенно странно получать такую вещь человеку, который к армии не имеет никакого отношения. 23 Февраля превратился не просто в праздник военных, а День защитника Отечества в широком смысле. А потому дарить всем подряд танки и кружки с «камуфляжем» не стоит. Особенно тюменцы выделили мыла в форме военной техники и боеприпасов.
«Особенно раздражают всякие „приколы“ с диванными войсками и так далее. Это унижение какое-то. Да и вообще танки и гранаты такой себе символ для праздника», — считает тюменец Олег Горбунов.
Мужчины предпочитают более персонифицированные подарки. Если мужчина любит играть в видеоигры, то модно подарить ему желанный девайс, а также постер или фигурку по любимой игре или фильму. Так ваш мужчина почувствует, что подарок вы готовили лично для него.
Кружки с надписью «Настоящий защитник», статуэтки в виде солдатика, медали «Лучший мужчина» и прочие «вечные» подарки тоже мимо. Проблема таких вещей в том, что они занимают место и никак не используются. Максимум — постоят пару недель, а потом отправятся в шкаф или на балкон.
«Вот мне в прошлом году подарили полотенце с танком. Но оно из жуткого материала. Непонятно вообще зачет такое делали. Хотите подарить что-то нужное? Можно подушку качественную или одеяло, но чтоб в первую очередь вещь была хорошая, а не „красивая““, — говорит тюменец Виктор Шубин.
В топку отправляются и дешевые наборы «для настоящего мужчины». В магазинах перед 23 Февраля появляются готовые наборы с брутальными названиями. Они могут включать гель для душа, мини-отвертку, носки, шоколадку с танком и пластиковый стакан. Такие подарки выглядят как минимум безлико.
Лучше выбрать что-то практичное. Например, термокружку, если мужчина пьет кофе в дороге, или портативный аккумулятор для гаджетов. Или же соберите свой набор с учетом интересов получателя. Например, если он увлекается походами — выберите мультитул или складную кружку, если любит кулинарию — набор специй или профессиональный нож.
Мужчины могут не оценить творческий запас дарителя, если ему подарят шоколадные пельмени или букет из рыбки. Такие формы подарков многие просто не понимают.
«Это просто странно. Воняющий скумбрией букет — это вообще трэш. Если хочется подарить что-то вкусное, то обычная плитка хорошего шоколада — это супер подарок, особенно, если шоколад любимый. Или, раз хотите морепродукты куда-то засунуть, дарите краба камчатского целиком», — делится мнением тюменец Дмитрий Ковин.
Так что с креативом стоит быть осторожнее. Лучше проявить творческую натуру в танце. Оказывается, многие мужчины были не прочь получить от любимой женщины горячий танец в подарок.
По словам консультанта магазина GiftShop Алены Сидоровой, главное правило выбора хорошего подарка — персонализация. Это не просто «что-то, чтобы было», а знак внимания. Специалист советует прислушаться к увлечениям, образу жизни и интересам мужчины, а не выбирать подарок по принципу «лишь бы что-то подарить».
«Когда люди приходят за подарком их первым делом спрашивают о получателе, а уже потом о празднике. Презент должен приобретаться для конкретного человека. Чем больше персонализации, тем лучше», — рассказала «Нашему городу» эксперт.
Многие тюменцы признаются, что готовы прямо сказать, чего они хотят, если их об этом спросят. Попросить напрямую самостоятельно они пока стесняются.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что мужской климакс неизбежен. Как тюменцам вовремя распознать андропаузу?