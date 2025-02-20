Букет рыбы, трусы и креатив: топ самых неудачных подарков для тюменцев на 23 февраля

Советская традиция дарить открытки с танками и самолетами изжила себя. Особенно странно получать такую вещь человеку, который к армии не имеет никакого отношения. 23 Февраля превратился не просто в праздник военных, а День защитника Отечества в широком смысле. А потому дарить всем подряд танки и кружки с «камуфляжем» не стоит. Особенно тюменцы выделили мыла в форме военной техники и боеприпасов.